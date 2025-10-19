Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:35

Без скальпеля и швов: в Самаре врачи разрушили камни в почках за несколько минут

В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек

В урологическом отделении Клиники Самарского государственного медицинского университета успешно провели сложную операцию по удалению камней из почек у пациента из Тольятти. Мужчина страдал тяжёлой формой мочекаменной болезни, и традиционные методы лечения не давали устойчивого результата. Врачи применили инновационную лазерную методику мини-перкутанной нефролитотрипсии, которая позволила удалить даже плотные камни без серьёзных осложнений.

Новый подход к лечению мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых урологических заболеваний. В России она диагностируется у каждого десятого взрослого, а в тяжёлых случаях сопровождается сильной болью, нарушением работы почек и высоким риском осложнений.

В клинике СамГМУ применили щадящую малоинвазивную методику, которая заключается в том, что через небольшой прокол в поясничной области врач с помощью лазерного излучения разрушает камни в почках до состояния мелкого песка.

"Методика мини-перкутанной нефролитотрипсии позволяет эффективно удалять даже плотные камни через небольшой доступ, минимизируя травматизацию тканей", — отметил заведующий отделением урологии Евгений Канаев.

Как проходит операция

Процедура проводится под наркозом. Через прокол диаметром всего несколько миллиметров вводится миниатюрный эндоскоп и лазерный зонд. Камни дробятся на мельчайшие фрагменты и выводятся естественным путём или с помощью промывания.

Главное преимущество метода — отсутствие больших разрезов и, как следствие, короткий период восстановления. Уже через 1-2 дня пациент может вставать, а выписка происходит спустя несколько суток.

Современное лазерное оборудование клиники СамГМУ позволяет врачам регулировать мощность и глубину воздействия, что обеспечивает высокую точность и безопасность процедуры.

Индивидуальный подход после операции

Одной из особенностей новой технологии стало изучение химического состава удалённых камней. Это важно, поскольку каждый тип камней имеет собственные причины образования — нарушение обмена веществ, особенности питания или хронические инфекции.

На основании анализа специалисты разрабатывают персональные рекомендации по питанию и образу жизни, чтобы предотвратить повторное образование конкрементов.

"Мы не только удаляем камни, но и стараемся устранить причины их появления. Это позволяет значительно снизить риск рецидива заболевания", — подчеркнул Евгений Канаев.

Результаты и состояние пациента

После операции пациент быстро пошёл на поправку. Уже через несколько дней он был выписан домой и сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью СамГМУ, операция прошла без осложнений, а применённая методика будет внедряться в клиническую практику на постоянной основе.

