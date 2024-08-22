Против беспилотников предложена лазерная пространственно-объёмная завеса

Студентка Политехнического колледжа Новгородского государственного университета Варвара Андреева изобрела лазерную защиту от беспилотников, сообщает пресс-служба НовГУ в четверг.

Разработку под названием "Пространственно-объёмная завеса для поражения БЛА лазерным излучением" она вместе со своим научным руководителем представила в VIII Международном научно-исследовательском конкурсе "Лучшая исследовательская статья" и завоевала первое место в секции "Технические науки".

Принцип действия такой защиты заключается в ослеплении лазером видеокамер беспилотников. Это намного проще и дешевле, чем сбивать их.

Изобретательница построила прототип — сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки, создающий сплошную завесу лазерного излучения площадью 20 кв. метров в радиусе 100 метров.

"Преимуществом данного устройства является его полная автономность. Оно непрерывно сканирует свою область пространства в режиме ожидания. Вместо того чтобы обнаруживать дроны противника, продукт ждёт, пока БЛА, оснащённые оборудованием видеонаблюдения, пройдут через контролируемую зону. Он автоматически ослепит или полностью отключит его", — рассказала Андреева.

Кроме того, разработка может ослеплять живую силу противника, особенно при использовании оптических прицелов, добавила она.