Против беспилотников предложена лазерная пространственно-объёмная завеса

Студентка Политехнического колледжа Новгородского государственного университета Варвара Андреева изобрела лазерную защиту от беспилотников, сообщает пресс-служба НовГУ в четверг.
Разработку под названием "Пространственно-объёмная завеса для поражения БЛА лазерным излучением" она вместе со своим научным руководителем представила в VIII Международном научно-исследовательском конкурсе "Лучшая исследовательская статья" и завоевала первое место в секции "Технические науки".
Принцип действия такой защиты заключается в ослеплении лазером видеокамер беспилотников. Это намного проще и дешевле, чем сбивать их.
Изобретательница построила прототип — сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки, создающий сплошную завесу лазерного излучения площадью 20 кв. метров в радиусе 100 метров.
"Преимуществом данного устройства является его полная автономность. Оно непрерывно сканирует свою область пространства в режиме ожидания. Вместо того чтобы обнаруживать дроны противника, продукт ждёт, пока БЛА, оснащённые оборудованием видеонаблюдения, пройдут через контролируемую зону. Он автоматически ослепит или полностью отключит его", — рассказала Андреева.
Кроме того, разработка может ослеплять живую силу противника, особенно при использовании оптических прицелов, добавила она.
Фото: НовГУ
Глава ФБР Рэй: США сталкиваются с как никогда большим числом угроз
Американский государственный деятель Кристофер Рэй, который на данный момент занимает пост директора Федерального бюро расследований США, придерживается мнения, что на сегодняшний день Штаты сразу сталкиваются с как никогда большим количеством разных угроз безопасности. Об этом он информировал Associated Press.
Министерство юстиции США проводит массовые обыски в квартирах журналистов
Министерство юстиции США начало масштабное уголовное расследование в отношении американских граждан, сотрудничающих с российскими государственными телеканалами. Об этом сообщили источники в The New York Times.
РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ
Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.
Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы с запрещёнными ингридиентами
Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.