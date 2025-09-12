Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция с 3D-имплантатом позвоночника
Операция с 3D-имплантатом позвоночника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:07

Когда обычные методы бессильны: врачи достали камень из почки с помощью гибкой оптики

Пензенец провёл первую в регионе операцию по фиброуретеролитотрипсии с лазерной эндопиелотомией

В урологическом отделении № 1 областной больницы им. Бурденко успешно провели первую в регионе операцию по фиброуретеролитотрипсии с лазерной эндопиелотомией. Метод сочетает дробление камней мочеточника и почки гибким эндоскопом с одновременным устранением препятствий для свободного оттока мочи.

Как проходила операция

Операцией руководил заведующий отделением, кандидат медицинских наук, уролог высшей категории Михаил Миронов.

  • Пациентка — возрастная женщина с ожирением.

  • Диагноз: "вколоченный" камень мочеточника, блок левой почки и стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), возникшая из-за длительного нахождения конкремента.

  • Жёстким уретероскопом визуализировать камень не удалось из-за изгибов и сужений мочеточника.

Решение — использование гибкой оптики.

Преимущества метода

По словам Михаила Миронова:

  • фиброскоп позволил подойти к камню под любым углом и точно контролировать подведение лазера;

  • установленный мочеточниковый кожух и активная ирригация помогли удалить все фрагменты конкремента наружу;

  • операция обеспечила восстановление нормального оттока мочи.

Значение для региона

Этот опыт открывает новые возможности для лечения сложных урологических случаев, когда традиционные методы малоэффективны. Теперь подобные высокотехнологичные операции станут доступны пациентам областной больницы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей 10.09.2025 в 20:28

Авто-призраки захватывают дворы: когда их всё-таки увезут на эвакуаторе

В Пензе напомнили, по каким признакам автомобиль признают брошенным. Без этого эвакуировать его нельзя, даже если он годами мешает убирать дорогу.

Читать полностью » В Пензенской области стали доступны ВКонтакте, Ozon и госуслуги при отключённом интернете 10.09.2025 в 19:16

Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда

В Пензенской области запущен «белый список» интернета: даже при отключении мобильной сети доступны госуслуги, соцсети, маркетплейсы и другие ключевые сервисы.

Читать полностью » Перебои с бензином зафиксированы более чем в 10 регионах России — НТС 10.09.2025 в 18:44

Локальная проблема обернулась катастрофой: почему топливо исчезает с заправок

Перебои с бензином распространились на десятки регионов: АЗС закрываются, цены бьют рекорды, а эксперты объясняют причины топливного кризиса.

Читать полностью » Африка идёт в Сибирь: Технопром укрепил научные связи 08.09.2025 в 13:48

Технопром-2025 стал для Новосибирска важной вехой в международных контактах.

Читать полностью » В Перми на улице Макаренко обнаружили люк с маркировкой 07.09.2025 в 16:21

Почему Пермь и Пенза постоянно путаются — и как не стать жертвой ошибки

Люк «Пенза водоканал» в Перми, концерт Mary Gu не в том городе и граффити с перепутанным приветствием — истории о том, как Пермь и Пенза снова спутали.

Читать полностью » В Пензенской области с сентября заработает прокат вещей для младенцев — губернатор Мельниченко 05.09.2025 в 17:16

От пеленального столика до манежа: что можно получить без затрат в Пензенской области

В Пензенской области с сентября заработают пункты бесплатного проката вещей для новорожденных: коляски, кроватки и ещё 26 позиций для семей в трудной ситуации.

Читать полностью » В Пензенской области выявлен случай дирофиляриоза — паразита, передающегося через комаров 05.09.2025 в 16:21

Паразит "гуляет" под кожей до 30 см в сутки: редкая болезнь добралась до региона

В Пензенской области выявили случай дирофиляриоза. Паразит, передающийся через укус комара, чаще всего поражает глаза и лечится только хирургически.

Читать полностью » Власти Пензенской области сообщили о планах открыть 20 новых зарядных станций для электрокаров 05.09.2025 в 15:16

Из трёх — в два десятка: регион резко увеличивает число станций для электромобилей

В Пензенской области установят 20 новых быстрых зарядных станций для электромобилей. Пенза получит 9 площадок, ещё 11 — районы региона.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт по фитнесу Алена Лучани назвала преимущества box squat для восстановления после травм
Питомцы

Аллергия на попугаев вызывает чихание и сыпь у владельцев — данные аллергологов
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC
Еда

Манник без муки становится пышным после 15 минут набухания манки
Красота и здоровье

Врач Лишин назвал витамины B6, B9 и B12 главными для поддержки нервной системы осенью
Наука

Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения
Авто и мото

Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью
УрФО

Харлов: во Франции подбирают кандидата на пост генконсула в Екатеринбурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet