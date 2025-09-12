Когда обычные методы бессильны: врачи достали камень из почки с помощью гибкой оптики
В урологическом отделении № 1 областной больницы им. Бурденко успешно провели первую в регионе операцию по фиброуретеролитотрипсии с лазерной эндопиелотомией. Метод сочетает дробление камней мочеточника и почки гибким эндоскопом с одновременным устранением препятствий для свободного оттока мочи.
Как проходила операция
Операцией руководил заведующий отделением, кандидат медицинских наук, уролог высшей категории Михаил Миронов.
-
Пациентка — возрастная женщина с ожирением.
-
Диагноз: "вколоченный" камень мочеточника, блок левой почки и стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), возникшая из-за длительного нахождения конкремента.
-
Жёстким уретероскопом визуализировать камень не удалось из-за изгибов и сужений мочеточника.
Решение — использование гибкой оптики.
Преимущества метода
По словам Михаила Миронова:
-
фиброскоп позволил подойти к камню под любым углом и точно контролировать подведение лазера;
-
установленный мочеточниковый кожух и активная ирригация помогли удалить все фрагменты конкремента наружу;
-
операция обеспечила восстановление нормального оттока мочи.
Значение для региона
Этот опыт открывает новые возможности для лечения сложных урологических случаев, когда традиционные методы малоэффективны. Теперь подобные высокотехнологичные операции станут доступны пациентам областной больницы.
