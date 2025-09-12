Когда обычные методы бессильны: врачи достали камень из почки с помощью гибкой оптики

10.09.2025 в 20:28

Авто-призраки захватывают дворы: когда их всё-таки увезут на эвакуаторе

В Пензе напомнили, по каким признакам автомобиль признают брошенным. Без этого эвакуировать его нельзя, даже если он годами мешает убирать дорогу.

10.09.2025 в 19:16

Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда

В Пензенской области запущен «белый список» интернета: даже при отключении мобильной сети доступны госуслуги, соцсети, маркетплейсы и другие ключевые сервисы.

10.09.2025 в 18:44

Локальная проблема обернулась катастрофой: почему топливо исчезает с заправок

Перебои с бензином распространились на десятки регионов: АЗС закрываются, цены бьют рекорды, а эксперты объясняют причины топливного кризиса.

08.09.2025 в 13:48

Технопром-2025 стал для Новосибирска важной вехой в международных контактах.

07.09.2025 в 16:21

Почему Пермь и Пенза постоянно путаются — и как не стать жертвой ошибки

Люк «Пенза водоканал» в Перми, концерт Mary Gu не в том городе и граффити с перепутанным приветствием — истории о том, как Пермь и Пенза снова спутали.

05.09.2025 в 17:16

От пеленального столика до манежа: что можно получить без затрат в Пензенской области

В Пензенской области с сентября заработают пункты бесплатного проката вещей для новорожденных: коляски, кроватки и ещё 26 позиций для семей в трудной ситуации.

05.09.2025 в 16:21

Паразит "гуляет" под кожей до 30 см в сутки: редкая болезнь добралась до региона

В Пензенской области выявили случай дирофиляриоза. Паразит, передающийся через укус комара, чаще всего поражает глаза и лечится только хирургически.

05.09.2025 в 15:16

Из трёх — в два десятка: регион резко увеличивает число станций для электромобилей

В Пензенской области установят 20 новых быстрых зарядных станций для электромобилей. Пенза получит 9 площадок, ещё 11 — районы региона.

