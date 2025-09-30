Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:27

Марс стал ближе: рекордный эксперимент NASA меняет представления о будущем

NASA: впервые передано лазерное сообщение на расстоянии 350 млн км

NASA провела уникальный эксперимент, который может полностью изменить будущее освоения космоса. Впервые в истории удалось передать и получить лазерно закодированное сообщение на рекордном расстоянии — более 350 миллионов километров. Это расстояние превышает среднюю дистанцию от Земли до Марса.

Эксперимент стал возможен благодаря космическому аппарату "Психея", который был запущен в 2023 году для исследования одноимённого астероида. На борту аппарата установлен лазерный модуль, способный отправлять и принимать световые сигналы с Земли. Для работы системы были задействованы наземные обсерватории NASA в Калифорнии, включая знаменитую Паломарскую. Именно они фиксировали слабейшие фотоны и переводили их в цифровой сигнал.

Почему это событие важно

Сегодня основным способом связи с космосом остаются радиоволны. Но радиосигнал имеет ограничения по скорости передачи и объёму данных. Лазерные технологии способны в десятки раз увеличить пропускную способность и приблизить космическую связь к скорости оптоволоконного интернета.

Это был уже 65-й тест системы. В конце 2023 года инженеры NASA проверили передачу видео: на Землю было отправлено короткое HD-видео с расстояния 31 миллион километров. Символично, что роликом оказался 15-секундный клип с котом, играющим с лазером.

"За две годы эта технология превзошла наши ожидания, обеспечив скорости, сравнимые с домашним широкополосным интернетом", — сказал заместитель администратора NASA Клейтон Тёрнер.

Если система будет усовершенствована, человечество сможет получать потоковое видео и большие объёмы научных данных с Марса практически в реальном времени.

"NASA ведёт Америку к Марсу, а прогресс в лазерных коммуникациях приближает нас к Золотому веку исследований", — заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

Сравнение: радио vs лазер

Параметр Радиоволны Лазерная передача
Скорость передачи Низкая Высокая, близкая к интернету
Энергозатраты Относительно высокие Более экономичные
Уязвимость к помехам Средняя Низкая, требуется точное наведение
Потенциал развития Ограничен Огромный, в перспективе — связь с Марсом и дальше

Советы шаг за шагом: как работает лазерная передача

  1. Космический аппарат фиксирует и кодирует данные.

  2. Лазер преобразует поток информации в световые импульсы.

  3. Сигнал направляется точно на Землю.

  4. Наземные телескопы улавливают отдельные фотоны.

  5. Система расшифровывает их и превращает обратно в цифровой поток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только радиоволны для передачи данных.

  • Последствие: низкая скорость, задержки в исследованиях.

  • Альтернатива: внедрение лазерных модулей на новые миссии NASA, ESA и частных компаний.

А что если…

А что если лазерную связь установить на миссиях к Юпитеру и Сатурну? Это позволит передавать изображения ледяных спутников в высоком разрешении и в разы ускорит работу учёных.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Высокая скорость передачи Требуется ювелирная точность наведения
Экономия энергии Сложная и дорогая аппаратура
Возможность прямых трансляций с Марса Ограничения при плохих погодных условиях на Земле
Перспективы для освоения Луны, Марса и дальнего космоса Система пока проходит испытания

FAQ

Как выбрать технологию для миссии: радио или лазер?
Радио остаётся резервным вариантом, но для больших объёмов данных предпочтительнее лазер.

Сколько стоит внедрение лазерной системы?
Стоимость пока выше радиосвязи, но по мере массового внедрения цена снизится.

Что лучше для связи с Марсом?
Лазерная система: она позволит передавать изображения и видео почти без задержек.

Мифы и правда

  • Миф: лазеры не могут работать в космосе из-за рассеивания света.

  • Правда: вакуум идеально подходит для лазерного сигнала, проблемы возникают только при входе в атмосферу.

  • Миф: радиосвязь всегда надёжнее.

  • Правда: радиоволны проверены временем, но их потенциал ограничен.

Интересные факты

  1. Первое HD-видео, переданное из космоса лазером, было с котом.

  2. Технология основана на принципах, используемых в оптоволоконной связи на Земле.

  3. Подобные системы в будущем могут применяться даже для межзвёздных миссий.

Исторический контекст

  • 1960-е годы — радиоволны становятся основой связи в космосе.

  • 2000-е годы — первые эксперименты NASA с лазерной передачей.

  • 2023 год — успешная передача видео с расстояния 31 млн км.

  • 2025 год — рекордная передача данных на дистанции более 350 млн км.

