Лазанья — это популярное итальянское блюдо, представляющее собой слои тонкого теста, прослоенные мясным соусом Болоньезе, сливочным соусом Бешамель и тёртым сыром. Это сытное и ароматное блюдо, идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола
Ингредиенты:
- Листы для лазаньи — 9-12 шт. (в зависимости от размера формы);
- Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 500 г;
- Лук — 1 шт.;
- Чеснок — 2-3 зубчика;
- Томатный соус — 400-500 г;
- Сыр (моцарелла, пармезан или любой другой твёрдый сыр) — 200-300 г;
- Оливковое масло — 2 ст. ложки;
- Соль, перец, специи (орегано, базилик) — по вкусу;
- Молоко — 500 мл;
- Мука — 2 ст. ложки;
- Сливочное масло — 2 ст. ложки.
Подготовка соуса Болоньезе:
- В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло.
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его до золотистого цвета.
- Добавьте измельчённый чеснок и обжарьте ещё 1-2 минуты.
- Добавьте фарш и обжаривайте его, пока он не станет коричневым.
- Влейте томатный соус, добавьте соль, перец, специи и тушите на среднем огне около 10-15 минут, чтобы соус немного загустел.
Приготовление соуса Бешамель:
- В кастрюле растопите сливочное масло.
- Добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не образовались комочки.
- Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, чтобы соус был однородным.
- Варите соус на среднем огне, пока он не загустеет. Добавьте соль и специи по вкусу.
Сборка лазаньи:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- В форму для запекания налейте немного соуса Болоньезе.
- Выложите первый слой листов для лазаньи (предварительно отваривать не нужно, если используете готовые к запеканию листы).
- Сверху выложите часть соуса Болоньезе, затем добавьте соус Бешамель и немного тертого сыра.
- Повторяйте слои (листы, соус Болоньезе, соус Бешамель, сыр), пока не закончатся ингредиенты. Завершите лазанью слоем соуса Бешамель и сыра.
Запекание:
- Накройте форму фольгой и запекайте лазанью в предварительно разогретой духовке около 30 минут.
- Снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут, чтобы верхний слой сыра подрумянился.
Подача:
- Дайте лазанье немного остыть перед подачей, чтобы её легче было нарезать на порции.
Приятного аппетита!
Фото: flickr. com/Jonathan Lin (CC BY-SA 2.0 license)
МИД: Москва надеется, что Ереван не откажется от участия в ЕАЭС из-за США и ЕС
Столица и крупнейший город Республики Армения получит выгоду от участия в международной организации региональной экономической интеграции ЕАЭС. Более того, Москва выражает надежду на то, что Ереван не откажется от участия в Евразийском экономическом союзе из-за Соединённых Штатов и Европейского союза, которые единственное, что могут – это обещать инвестиции и "светлое будущее". Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Микаэл Агасандян.
Байден: Харрис в случае победы на выборах не склонится перед Путиным
Нынешний американский лидер Джо Байден дал обещание во время съезда демократов, что 49-ый вице-президент Камала Харрис, если одержит победу на предстоящих ноябрьских выборах, ни за что не склонится перед главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Певица Дубцова отказалась участвовать в шоу "Выжить в Дубае" из-за климата
Певица Ирина Дубцова призналась, что Павел Воля приглашал её сняться в реалити-шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде". Однако она отказалась участвовать.
Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти Алена Делона
Певец Юрий Лоза не прошёл мимо печальной новости о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.