Столица и крупнейший город Республики Армения получит выгоду от участия в международной организации региональной экономической интеграции ЕАЭС. Более того, Москва выражает надежду на то, что Ереван не откажется от участия в Евразийском экономическом союзе из-за Соединённых Штатов и Европейского союза, которые единственное, что могут – это обещать инвестиции и "светлое будущее". Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Микаэл Агасандян.