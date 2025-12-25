Квартира по суду чужая, счета — свои: Долина требует крупную сумму за ЖКХ с новой собственницы жилья

Стала известна сумма, которую Лариса Долина намерена взыскать с Полины Лурье. Это около 1 млн рублей за оплату ЖКХ квартиры, которая по решению суда принадлежит покупательнице. Об этом сообщает SHOT.

Почему вопрос ЖКХ стал предметом иска

Как утверждает телеграм-канал, с июня прошлого года Долина и её представители продолжали вносить коммунальные платежи за квартиру. При этом после решения Верховного суда 16 декабря, собственницей жилья признана Полина Лурье, и она владеет недвижимостью также с июня прошлого года. Фактически коммуналку оплачивал человек, который проживал в квартире, но формально собственником в этот период считалась другая сторона.

Ранее мы сообщали, что представители артистки уже заявляли о намерении взыскать с Лурье сумму всех коммунальных платежей, которые певица внесла за полтора года.

Как формировалась сумма около миллиона

SHOT приводит ориентировочные расчёты коммунальных расходов. В тёплый период года ежемесячные платежи, предварительно, составляли около 47 тысяч рублей, а в холодный сезон — около 55 тысяч рублей. В сумме за полтора года набралось около 1 млн рублей.

Что известно о дальнейшем переезде Долиной

Также стало известно, что Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой дом в Подмосковье. Именно туда певица, по информации источника, планирует перебраться после завершения судебных процессов.

При этом уточняется, что у артистки есть ещё одна квартира в Москве.