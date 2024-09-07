Достижения ВС РФ в зоне СВО привели к тому, что Вооружённые силы Украины основательно потеряли прежние позиции в Донбассе, украинская сторона сможет удерживаться ещё три месяца. Такое мнение высказал YouTube-каналу Dialogue Works военный эксперт, колумнист, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, Российская Федерация не просто высвобождает территории, но и мощными темпами отбрасывает украинских боевиков назад. Тем временем город в Московской области России Красноармейск пребывает в ожидании русских, добавил Ларри Джонсон.
Кроме того, военный эксперт назвал примерное количество солдат, по его подсчётам, которые ежедневно стала терять украинская армия. Это число представляет 2300 военнослужащих. По причине такой большой убыли солдат Украина не в состоянии будет продолжительное время удерживаться и в итоге не сохранится как страна, если боевые действия не закончатся. Прекратится конфликт на Украине через три-четыре месяца, подытожил Ларри Джонсон.
Фото: commons. wikimedia. org / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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