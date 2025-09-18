Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Flickr by Liam Huang is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:18

Остров, облака и дата-центры: как Ларри Эллисон строит империю в эпоху ИИ

Капитализация Oracle выросла на фоне ИИ-бума — Эллисон приблизился к вершине Forbes

Он стоит на стыке двух бурь — технологической и финансовой. На фоне рекордных вложений в дата-центры и "железо" для ИИ капитализация Oracle взлетела, а состояние её сооснователя приблизилось к вершине мирового рейтинга. История Ларри Эллисона — это не только хроника сделок и акций, но и маршрут, где личные решения переплетаются с эволюцией индустрии: от реляционных баз данных и ERP до облаков, ИИ-кластеров и даже студий в Голливуде.

От рекордных заказов к личным рекордам

Рыночный бум вокруг искусственного интеллекта резко увеличил спрос на вычислительные ресурсы: дата-центры, графические ускорители, энергоэффективные сети, программные стеки для обучения и инференса. Oracle нарастила портфель облачных контрактов и инфраструктурных проектов, что мгновенно конвертировалось в рыночную капитализацию и в рост личного состояния её основателя. На одном полюсе — Илон Маск с ракетами, электромобилями и ИИ-проектами; на другом — Эллисон, который делает ставку на облако, базы данных и сервисы под ИИ-нагрузки. Их соперничество за первую строку в списках миллиардеров — симптом эпохи, где вычисления стали новой нефтью.

Американская биография, рассказанная заново

Рождение в Нью-Йорке, детство в небогатом районе Чикаго, болезни, усыновление — старт, который редко предвещает технологическую империю. Эллисон дважды бросал колледж, но упрямо шёл к программированию. Эта "несовпадающая траектория" стала его фирменным почерком: вместо ровной академической линии — практическая инженерия, вместо осторожности — ставка на большой рынок и скорость.

ЦРУ, реляционная модель и стартап "на свои"

Поворотный эпизод — работа над системой "Oracle" для ведомственных задач и увлечение идеями реляционной модели данных. Вдохновлённые научными публикациями, он и коллеги запустили собственную компанию, вложив символические средства и подкрепив проект контрактом. Дальше — венчур, переименование в Oracle, IPO, быстрый рост. В середине 1980-х и начале 1990-х Oracle стала символом industrial-класса для корпоративных ИТ: базы данных, приложения, позже — комплексные ERP/CRM и облачные сервисы.

Дружба с Стив Джобсом: Pixar, Apple и уроки перфекционизма

У Эллисона была репутация человека, ценящего совершенство. Ничего удивительного, что он и Джобс нашли общий язык: обсуждения мультипликации Pixar, взгляды на продуктовые команды и упрямую веру в "правильное" качество. За кулисами — влияние на стратегические развороты Apple, возвращение Джобса, роль независимого голоса в совете директоров. Эта дружба объясняет, почему Эллисон приучен мыслить не только в категориях корпоративных систем, но и в терминах дизайна, опыта и радикального упрощения сложных технологий.

Филантропия, здоровье и ставка на долгую жизнь

После смерти Джобса Эллисон заметно усилил поддержку онкологических исследований. Он финансировал институты и междисциплинарные проекты, где ИИ и биомедицина сходятся в диагностике, картировании иммунной системы, формировании персонализированных протоколов лечения. Здесь важна и роль сооснователей программ и научных лидеров — например, Дэвид Агус. Для Эллисона это не только благотворительность, но и технологический вызов: как соединить вычислительные мощности, датчики, модели и клинические практики так, чтобы продлить активную жизнь миллионов людей.

Ланаи: остров как лаборатория долголетия

Покупка 98% Гавайского острова Ланаи — жест, который часто обсуждают с точки зрения роскоши. Но на деле это ещё и экспериментальная площадка: отели, wellness-комплекс Sensei, программы здоровья, где применяются аналитика, ИИ-подсказки и персональные протоколы. Привычные категории — "СПА", "фитнес", "нутрицевтики", "диагностика сна", "отслеживание биомаркеров" — соединены с данными и алгоритмами. Это коммерция, но и образец того, как цифровые инструменты встраиваются в повседневную практику долголетия.

Голливуд, Skydance и медиа-империи

Ещё одна линия — индустрия развлечений. Семья Эллисона участвует в громких проектах: от блокбастеров до артхауса. Слияния, инвестиции, студийные сделки — продолжение стратегии диверсификации. Медиаконтент — это не только касса, но и управление правами, брендами, франшизами, а в ближайшей перспективе — генеративные пайплайны: сценарии, постпродакшн, локализация, VFX на базе ИИ.

Сравнение: карьерные траектории и эффекты ИИ

Параметр Эллисон (Oracle) Техно-миллиардеры ИИ-поколения
Базовая ставка Корпоративные БД, ERP, облако Платформы ИИ, чипы, соцсети
ИИ-модель роста ИИ как нагрузка для облака и БД ИИ как продукт/экосистема
Активы "в реале" Дата-центры, островной wellness Заводы, космос, медиа
Риск-профиль Контракты b2b, долгие циклы Массовые рынки, волатильность
Синергии Облако+данные+инфраструктура Устройства+ПО+контент/чипы

HowTo: как читать историю Эллисона с практической пользой

  1. Смотрите на стек. Где бы вы ни работали — в банке, клинике, студии — думайте "данные→модель→инфраструктура". В ИИ выигрывает связка, а не один сервис.

  2. Задайте метрики. Для облака и ИИ-кейсов задайте KPI: задержки, стоимость инференса, частота обновлений, качество (NDCG/BLEU/ROC-AUC).

  3. Разделите риски. Для дата-центров — энергоэффективность, мульти-AZ/регион, поставщики GPU/CPU, резерв канала. Для данных — шифрование, DLP, контроль доступа.

  4. Постройте "телескоп" спроса. Как Oracle, собирайте портфель заказов раньше, чем строите мощности: пилоты, письма о намерениях, контракты с опциями.

  5. Закладывайте "человека в петле". Даже лучшие пайплайны ИИ требуют продуктового мышления, редакторской проверки и доменной экспертизы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Игнорировать стоимость владения ИИ-решением → "сюрпризы" на счетах за облако → Квоты, контроль токенов/видео-минут, профилирование запросов, частичный офлайн-инференс.
• Ставить на одного вендора → технологическая зависимость → Мультиоблако, открытые форматы (Parquet/ONNX), абстракции уровня оркестратора.
• Странно собирать данные → предвзятость, регуляторные риски → Дата-каталог, аудит источников, синтетические данные с трекингом происхождения.
• Гнаться за хайпом → расфокус проектов → Дорожная карта: 3 пилота с чёткими метриками окупаемости.

А что если…

…в 2026–2028 годах дефицит энергомощностей станет главным ограничителем ИИ-рынка? Тогда выигрывают игроки, кто раньше инвестировал в "зелёную" генерацию, совместное охлаждение, расположение дата-центров у источников энергии и оптимизацию моделей (distillation, sparsity). Для таких стратегий история Oracle — подсказка: рост начинается там, где инфраструктура опережает спрос, но связан с клиентским портфелем.

Плюсы и минусы: "модель Эллисона"

Плюсы Минусы
Сильная b2b-база, долгие контракты Меньше вирусности, длинный цикл продаж
Инфраструктура под ИИ-нагрузки Капиталоёмкость, энергозависимость
Сочетание ПО и облака Сложность миграций клиентов
Диверсификация (медиа, wellness) Дисперсия внимания и рисков

FAQ

Как соотнести рост ИИ и политику дата-центров?
Смотрите на энергоёмкость, доступ к GPU, сеть, холод/тепло-утилизацию. Инвестируйте в оптимизацию вычислений и предсказуемость затрат.
Что важнее для корпоративного ИИ: данные или модели?
Данные и права на них. Модели быстро меняются; устойчивое преимущество даёт закрытый доменный датасет и качественный фидбек-луп.
Стоит ли строить своё железо?
Если у вас стабильный поток задач и требования к приватности — да: гибридная архитектура с частичным он-прем и колокацией снижает риск.
Как "перевести" уроки Эллисона в малый бизнес?
Начните с "малых" данных: CRM, бухгалтерия, документация. Наведите порядок, затем подключайте ИИ-инструменты для поиска, резюме, прогнозов.

Мифы и правда

• Миф: "ИИ сам по себе делает компанию ИИ-компанией". Правда: компания становится ИИ-компанией через культуру данных, процессы и инфраструктуру.
• Миф: "Моноклауд проще — значит лучше". Правда: проще — пока не случается сбой или смена цен; гибкость дороже на старте, но дешевле в кризис.
• Миф: "Чем больше параметров, тем выше ценность". Правда: ценность — в целевой задаче, метриках и интеграции с бизнес-процессами.

Сон и психология бизнес-лидера

Высокие ставки ИИ требуют устойчивой рутины: сон 7-8 часов, блоки фокус-работы без уведомлений, спорт как антистресс, трекеры восстановления (HRV), периодическая "цифровая разгрузка". Практика лидеров "долгой дистанции" — не про героизм переработок, а про дисциплину.

Три любопытных факта

  1. Стартап-траектория Oracle началась с идеи реляционных БД, но выиграла за счёт продукта и коммерческой упаковки для корпоратов.

  2. Остров Ланаи — редкий кейс, где wellness и ИИ сходятся в реальной инфраструктуре, а не только в приложениях.

  3. Инвестиции семьи в медиа показывают, как данные и ИИ меняют производство контента — от сценариев до локализаций.

Исторический контекст

• 1970-е: реляционная модель как научная основа будущей индустрии БД.
• 1980-е-1990-е: корпоративные системы и приложения, рост Oracle и конкурентов.
• 2000-е: облачные модели меняют CAPEX на OPEX.
• 2010-е: взрыв данных, мобильность, первые крупные ИИ-кейсы.
• 2020-е: генеративный ИИ, дефицит GPU, переизобретение дата-центров; богатейшие люди мира — бенефициары вычислительной экономики.

Вывод

История Ларри Эллисона — про способность соединять инженерный фундамент, коммерческий инстинкт и длинный горизонт. Сегодня, когда ИИ диктует спрос на вычисления и облака, "модель Эллисона" напоминает: выигрывает не тот, кто громче говорит об ИИ, а тот, кто тихо строит стек из данных, инфраструктуры и продуктов — и умеет превращать это в долгосрочные контракты, а не в сиюминутный хайп.

