Незаконные ларьки в Петербурге попали в поле зрения главы СК РФ Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на происходящее в Петербурге. В этот раз он инициировал проверку законности ларечной торговли.

Петербуржцы не перестают жаловаться на павильоны, незаконно установленные в разных уголках города. Причем многочисленные обращения горожан в различные структуры остались безрезультатными. После этого в дело включилось СК РФ, начав процессуальную проверку.

Журналисты не раз обращали внимание на тот факт, что сфера розничной уличной торговли является одной из самых коррумпированных в Петербурге. Причем в ходе расследований СМИ было установлено, что зампредседателя КППИТ Александр Ситов является бывшим бизнес-партнером племянницы губернатора Петербурга Александра Беглова Наили Хомерики. Перед тем, как занять этот пост, он являлся одним из совладельцев ГК "Морское грузовое бюро", руководила которой именно Хомерики.

Сергей Муравьев, глава ККИ, по мнению журналистов, тоже может быть связан с племянницей петербургского градоначальника и вышеупомянутым Ситовым.

Все это указывает на тот факт, что вскоре Наиля Хомерики может попасть в уголовное разбирательство из-за незаконного размещения ларьков в Северной столице.

Ранее СМИ информировали, что Петербург за время губернаторства Беглова вошел в ТОП-10 самых коррумпированных регионов РФ.