"Петербург утонет в ларьках!": активисты упрекнули Смольный за нелогичные бюджетные траты

Власти Петербурга намерены выделить 360 миллионов рублей на организацию новых торговых точек. На эти деньги до конца 2023 года будет создано почти 300 новых "ларьков" для реализации печатной и фермерской продукции. По мнению активистов движения "Город перемен", подобные траты абсолютно нелогичны, ведь средства лучше было бы направить на решение проблем, которых скопилось немало. В социальных сетях они выпустили новый ролик под названием "Петербург утонет в ларьках", в котором собрали предложения горожан о том, на что можно было бы потратить огромную сумму из бюджета.

Многие предложили направить деньги на улучшение качества медицинского обслуживания, социальной и транспортной инфраструктуры, восстановление исторических зданий, а также благоустройство. Однако если вдуматься, дополнительное финансирование не помешало бы практически всем важным сферам города. Например, если бы деньги направили на повышение зарплат водителям, можно было бы нанять более высококвалифицированный персонал. Это бы повысило безопасность пассажиров и привело к снижению ДТП с участием городского транспорта.

Отметим, что различные петербургские градозащитники и активисты не раз упрекали Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым за провальные управленческие решения. Вопрос организации централизованной торговли, может, и требует внимания. Но прежде необходимо решить более значимые проблемы, уверены петербуржцы.