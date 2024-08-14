Уже призналась: забравшая у Долиной деньги курьер ранее участвовала ещё в одной афере

Забравшая у Долиной деньги курьер была задействована ещё в одной афере

53-летний курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги от продажи квартиры у певицы Ларисы Долиной и передавшая их мошенникам, оказалась причастна к ещё одной афере. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что ранее другая женщина 60 лет тоже стала жертвой аферистов. Через мессенджер они убедили её отдать им 2,7 млн рублей. Пенсионерка передала деньги Цырульниковой в центре Москвы.

"Была установлена причастность Анжелы Цырульниковой к совершению данного преступления", — рассказал собеседник РЕН-ТВ.

Курьер уже дала признательные показания по этому делу.

Сейчас Цырульникова находится под стражей. Известно, что в Москве она работала тренером по пилатесу.

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников с Украины. Они убедили её продать элитную квартиру в "Москва-Сити" и перевести деньги (180 млн рублей) на "безопасный счёт". Жильё певицы теперь по документам принадлежит московской паре. Сейчас квартира Долиной арестована. Артистка отказывается передавать её новым владельцам.

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998)[1][2]. Член партии "Единая Россия" (с 2003 года).

Фото: Телеграм-канал Ларисы Долиной.