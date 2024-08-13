Арест курьера в Москве по делу о мошенничестве на 200 миллионов рублей: Лариса Долина стала жертвой финансового обмана

В Москве арестован курьер по делу о мошенничестве, связанном с Ларисой Долиной

Полиция арестовала курьера в рамках расследования мошенничества, связанным с Ларисой Долиной. По информации от представителя МВД России Ирины Волк, в Москве задержана 53-летняя женщина, подозреваемая в крупном мошенничестве, суммировавшем более 200 миллионов рублей.

Согласно данным правоохранителей, задержанная получила часть средств от потерпевшей и передала их мошенникам. Уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество) завели в Хамовниках. Потерпевшая сообщила, что получила несколько звонков от людей, представившихся сотрудниками полиции, которые попытались предотвратить финансовые махинации.

"Следуя инструкциям звонивших, она перевела свои сбережения на счета мошенников, а затем произвела сделки с собственной недвижимостью, снова отправив средства на контролируемые мошенниками счета. Также потерпевшая передавала наличные деньги через курьера. Суд наложил арест на жилье по запросу следователя", — отметила Волк.

13 августа Лариса Долина, заслуженная артистка России, сообщила, что стала жертвой обмана. В мае она выставила на продажу свою квартиру в Хамовниках за 130 миллионов рублей и перевела часть денег мошенникам, а также отправила им приблизительно 68 миллионов рублей своих сбережений.

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