Стало известно, кто купил квартиру Долиной

Жилое помещение российской эстрадной певицы, актрисы, народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной приобрела 34-летняя мать-одиночка Полина Л., которой официально на данный момент принадлежит данная собственность. Информация, что женщина и сама могла быть жертвой во всей этой истории, проверяется, пишет новостной Telegram-канал SHOT.

Известно, что москвичка, которая приобрела квартиру Ларисы Долиной, не находится замужем. Кроме того, у неё есть ребёнок. Как сообщается, она работала в инженерно-консалтинговой организации. Никакой деятельностью, бизнесом, который как-либо мог быть направлен на систематическое получение большой прибыли, женщина не занималась. По этой причине следствие подразумевает, что москвичка и сама могла быть жертвой злоумышленников. Жилое помещение, которое находилось в собственности российской эстрадной певицы, стоило больше 100 млн рублей, поэтому нет большой вероятности, что мать-одиночка могла приобрести такое дорогое жильё даже в ипотечный кредит.

Фото: веб-сайт Президента Российской Федерации / Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)