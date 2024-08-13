Адвокат Добровинский: Если мошенничество подтвердится, Долина сохранит свою квартиру

Телеграм-канал SHOT, со ссылкой на известного адвоката Александра Добровинского, сообщил, что Лариса Долина может вернуть свою украденную квартиру, если докажет в суде незаконность сделки.

"Если Лариса Долина не подписывала необходимые документы и никто не имел права продавать недвижимость от её имени, то суд, без сомнения, признает сделку недействительной. Покупатели квартиры, желая вернуть свои деньги, должны будут подать иск не против Долиной, а против продавца - того, с кем они заключили договор купли-продажи. Однако, я опасаюсь, что в этом деле пострадают все и понесут убытки", - отметил адвокат Александр Добровинский в комментарии для SHOT.

Напомним, что российская эстрадная певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в столице и передала все вырученные средства неизвестным лицам.

Фото: commons.wikimedia.org