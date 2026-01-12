Ключи не переданы, сроки вышли: покупатели квартиры Долиной в Хамовниках идут к приставам

Ларису Долину могут выселять из квартиры в Хамовниках с участием судебных приставов, поскольку, по версии покупателей, вопрос с передачей жилья затянулся. Об этом сообщает телеграм-канал Mash: адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко утверждает, что певица не передала ключи в установленные сроки, и это стало основанием для обращения к приставам.

Почему подключили приставов

Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье, заявила, что сроки, отведенные на передачу квартиры, истекли, а ключи так и не были переданы. По этой причине покупатели оформили заявление и направили его в службу судебных приставов.

Певица уехала отдыхать до 20 января.

Отпуск в ОАЭ и реакция покупателей

По данным Mash, покупатели узнали из социальных сетей, что певица находится в Абу-Даби вместе с дочерью и внучкой. В публикации подчеркивается, что эта информация стала неожиданностью для другой стороны, поскольку вопрос с квартирой, по их версии, оставался нерешенным.

Mash пишет, что Долина отдыхает на острове Саддият в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Ориентир по стоимости проживания: от 80 тыс. рублей за стандартный номер до 540 тыс. рублей за виллу.

Что известно о сроках и вещах из квартиры

В публикации говорится, что вещи уже находятся на складе, однако забирать их певица не торопится. Первое выступление Долиной в 2026 году запланировано на 27 января в баре Petter.

Ранее стало известно, что Долину заподозрили в нарушении правил при обустройстве береговой зоны в Подмосковье. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов утверждает, что на участке у безымянного ручья был создан искусственный пруд, который, по его мнению, может быть построен с нарушением водного законодательства.