Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту

Российская певица Лориса Долина попросила взять ее под государственную защиту на фоне постоянных угроз ей и ее семье. Об этом сообщает Telegram-канал "База". Артистка уже отправила обращения на имя главы УВД по ЦАО.

Сообщается, что в конце августа ей в соцсети начали приходить сообщения с угрозами убийством и причинения тяжкого вреда здоровью не только ей, но ее дочери и внучке.

Долина рассказывает, что неизвестный требует от Долиной немедленно освободить квартиру, которую недавно уговорили продать телефонные мошенники. При этом в противном случае ей грозят серьезные последствия.

В связи с этими угрозами певица требует выделить ей, ее внучке и дочери госзащиту, а также взять под охрану жилье и имущество.

Фото: Instagram*/Лариса Долина

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