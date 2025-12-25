Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:08

Долину выписывают вместе с родственниками: Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире в Хамовниках

Мосгорсуд обязал Ларису Долину освободить квартиру в Хамовниках — База

В деле о московской квартире в Хамовниках поставлена точка: суд обязал Ларису Долину освободить жильё в ближайшие дни. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Решение суда и требования к выселению

Суд удовлетворил требования Полины Лурье и обязал Ларису Долину выписать из квартиры себя и родственников. После этого певица должна съехать, передав жильё новой собственнице.

Заседание проходило в открытом формате, однако обе стороны лично не присутствовали. Народная артистка, как и в прошлый раз, на слушание не пришла. Полина Лурье также отсутствовала, и её позицию представляла адвокат.

Позиции сторон и срок переезда

Представители Долиной заявляли, что певица согласна с иском и планирует покинуть квартиру до 10 января. По их словам, этот срок позволит оформить необходимые формальности и организовать переезд.

При этом адвокат Лурье настаивала на немедленном выселении. Аргумент сводился к тому, что новой собственнице фактически негде жить.

Почему суд не увидел препятствий для Долиной

Суд оценил возможность артистки оперативно решить жилищный вопрос. В материалах дела указано, что серьёзных сложностей с поиском нового жилья и переездом у Долиной возникнуть не должно. На это, в частности, повлияли сведения об имеющейся у неё недвижимости.

Согласно установленным данным, Лариса Долина владеет двумя земельными участками и домом площадью 363 квадратных метра. Кроме того, квартира в Московской области есть у её дочери.

