Дело квартиры Долиной вышло на новый уровень: Верховный суд рассмотрит жалобу

Защита Ларисы Долиной направила в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры, и этот шаг может повлиять на дальнейший ход громкого спора о недвижимости в центре Москвы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные, размещённые в судебных материалах. Рассмотрение дела в высшей инстанции назначено на ближайшие дни и привлекает внимание из-за сочетания уголовного и гражданского аспектов конфликта.

Возражения в Верховном суде

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, представители певицы официально отреагировали на жалобу Полины Лурье, которая ранее приобрела квартиру артистки.

"В суд поступили возражения адвоката, действующего в интересах Долиной, на жалобу Лурье", — отмечается на сайте суда.

Этот процесс стал продолжением длительного судебного разбирательства, которое началось после оспаривания сделки купли-продажи жилья. Покупательница квартиры пытается добиться пересмотра решений нижестоящих инстанций, настаивая на признании за собой права собственности.

История сделки и позиция судов

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной и признал сделку по продаже её квартиры недействительной. Это решение впоследствии поддержал Московский городской суд, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отказал в удовлетворении жалоб на вынесенные постановления.

После этого Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение её жалобы на решения нижестоящих судов назначено на 16 декабря, и именно с этого момента дело перешло на уровень высшего судебного органа по гражданским делам.

Контекст мошенничества и публичные заявления

Напомним, что в августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. По данным следствия, злоумышленники с апреля по июнь убеждали певицу переводить средства на так называемый безопасный счёт, а затем подтолкнули к продаже недвижимости.

Осознав обман, артистка обратилась в полицию. Позднее в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Долина заявила о готовности вернуть Полине Лурье деньги за приобретённую недвижимость.