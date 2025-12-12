Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:37

Не оправдала надежд: россияне ждали от Долиной объяснений о квартире, но увидели только эстрадный цирк

В Госдуме призвали Долину дать признательные показания

Когда известная певица Лариса Долина оказалась в центре скандала, многие ожидали, что она даст четкие и откровенные объяснения. Однако её публичное выступление на телевидении вызвало больше вопросов, чем ответов, оставив общество только с недоумением и критикой.

Депутат Госдумы Михаил Делягин не скрывал своего разочарования и высказал мнение о том, что Долина не справилась с ожиданиями, представив свое выступление как "эстрадный цирк". Его утверждение подчеркивает, насколько остро воспринимается эта ситуация в обществе.

Контекст скандала

Скандал начался после того, как Лариса Долина, продав квартиру покупательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, оказалась в неприятной ситуации. Певица утверждает, что деньги от сделки были переданы мошенникам, однако сама покупательница осталась без возврата своих средств.

Долина стала объектом резкой критики в интернете. Она в своем выступлении попыталась оправдаться, однако многие зрители остались недовольны. По словам Делягина, зрители ожидали от нее более серьезного подхода к своей ситуации, а не "розовых соплей с сахаром".

Реакция общественности

В социальный сетях мнения разделились. Одни пользователи поддержали Долину, жалуясь на её недоразумение, другие же высказались резко против, требуя большей ответственности от публичных личностей. Примечательно, что в этом контексте имя Аллы Пугачевой также мелькнуло, став примером более достойного поведения в аналогичных ситуациях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пугачевой хотят запретить зарабатывать на песнях в России сегодня в 15:41
Поёт, поливая грязью: Пугачева готовится зарабатывать на новых песнях в России

Виталий Бородин призвал запретить Алле Пугачевой зарабатывать на новых песнях в России. Обсуждения об ее возвращении и монетизации творчества продолжаются.

Читать полностью » Суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной в Москве — ТАСС 28.11.2025 в 15:43
Когда квартира становится сценой: чем обернулась афера с недвижимостью для Ларисы Долиной

Суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной, ставшей центром громкого дела о мошенничестве. История показала, как тонка грань между доверием и потерей собственности.

Читать полностью » 28.11.2025 в 15:43
"Самая новогодняя группа" России готовится к рекорду декабря — их график шокирует

Группа "Дискотека Авария" может заработать более 110 млн рублей за декабрь. Чем объясняется такой спрос на "самую новогоднюю" группу?

Читать полностью » Рэпер Macan прибыл в дивизию Дзержинского — по данным Росгвардии 28.11.2025 в 12:07
Музыка смолкла — началась служба: Macan отправлен на службу

Рэпер Macan начал службу в армии, присоединившись к дивизии имени Дзержинского. Как это повлияет на его карьеру и что ждет молодого музыканта впереди?

Читать полностью » Правительство РФ утвердило федеральный план подготовки к 125-летию Шолохова 27.11.2025 в 21:47

Иногда одно культурное событие становится точкой роста для целого региона. Именно так сегодня выглядит подготовка к 125-летию Михаила Шолохова — проект, который способен не только обновить Верхний Дон, но и превратить его в один из новых центров туристической карты России.

Читать полностью » Лариса Гузеева тайно развелась с мужем после 20-летнего брака 26.11.2025 в 13:22
Два десятилетия любви закончились без шума: как Гузеева от всех скрыла развод

История Ларисы Гузеевой оказалась глубже, чем обсуждаемая новость о внучке: скрытый развод, многолетние кризисы и необычная форма семейных отношений заставляют взглянуть на её жизнь под другим углом.

Читать полностью » Умер Всеволод Шиловский 26.11.2025 в 11:01
Ушёл мэтр, который умел оживлять сцены: не стало Всеволода Шиловского

На 88-м году жизни скончался советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Всеволод Шиловский. Об этом сообщает МК.

Читать полностью » Page Six сообщил о претензиях к Меган Маркл из-за наряда 25.11.2025 в 23:48
Платье для фотосессии стало причиной шума: Меган Маркл снова оказалась в центре обсуждений

Меган Маркл попала в скандал из-за обвинений в краже платья стоимостью $1695 после фотосессии для журнала Variety. Что случилось на самом деле?

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат "Цезарь" с курицей и сухариками остаётся популярным блюдом домашней кухни — кулинары
Красота и здоровье
Боль за грудиной указывает на приближение инфаркта — врач Беляева
Авто и мото
Подтеки масла и ржавчина на штоке указывают на неисправность амортизаторов — Аргументы и факты
Дом
Замените одноразовые вещи многоразовыми и сэкономьте на уборке — клинеры
Туризм
Эдесса привлекает туристов историческим районом Вароси — Gastronomos
Экономика
Ошибки в юридических документах привели к потерям — адвокат Жмурко
Красота и здоровье
Воздух в квартирах с окнами из пластика становится токсичнее — врач Скорогудаева
Красота и здоровье
Пить воду после кофе помогает защитить зубы от кислоты — Карен Овсепян
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet