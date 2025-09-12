Штамп в паспорте больше не нужен: неожиданный выбор Ларисы Долиной

Лариса Долина всегда откровенно рассказывает о личной жизни, и её признания находят отклик у поклонников. В новом интервью певица объяснила, почему больше не хочет вступать в брак. Она трижды была замужем и считает этот опыт достаточным. Для неё ценность семьи и отношений уже раскрыта, а новые поиски ей не нужны.

Три брака и выводы певицы

В жизни артистки было несколько союзов. Каждый из них сыграл свою роль, но, по её словам, возвращаться к этому этапу больше не хочется. Важнее — сохранить гармонию с собой и наслаждаться тем, что есть.

"Я три раза была замужем. Думаю, достаточно. Мне не нужен партнер только для того, чтобы было кому "подставить плечо”. Для этого у меня есть друзья, которые всегда придут на помощь", — сказала народная артистка России Лариса Долина.

Друзья и близкие для неё - настоящая опора. Она подчёркивает, что поддержка не ограничивается только семейными отношениями.

Вера в любовь и личные ориентиры

Несмотря на отказ от новых браков, Долина признаётся: она верит в любовь. По её мнению, человек должен научиться принимать себя и жизнь вокруг. Это важный фундамент, который даёт силы двигаться дальше и находить радость в повседневности.

Певица отмечает: если внутри есть любовь и интерес к миру, появляется желание действовать, развиваться, творить. И именно это ощущение для неё важнее любых штампов в паспорте.

Мужчина глазами Ларисы Долиной

Говоря о партнёрах, артистка выделяет качества, которые ценит превыше всего. Это воля, внутренняя сила и умение ставить цели. Она уверена, что настоящий мужчина обязан быть защитником и относиться к женщинам с уважением.