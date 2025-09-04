Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:29

Больше никогда не выйдет замуж? Долина объяснила, почему это её принцип

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж

Певица Лариса Долина всегда открыто говорит о своей личной жизни, и недавнее интервью стало тому подтверждением. Народная артистка призналась, что не рассматривает для себя возможность ещё раз связать судьбу с мужчиной официальным браком. По её словам, трёх браков в жизни ей более чем достаточно.

Опыт прошлых отношений

Долина не скрывает, что у неё за плечами три официальных союза. Она отмечает, что ни о чём не жалеет, но и повторять этот путь не собирается. Её жизненный опыт сделал её более требовательной к отношениям и людям, которые рядом. Артистка подчеркнула, что ценит свободу и возможность принимать решения самостоятельно.

"Я три раза была замужем. Думаю, достаточно. Мне не нужен партнёр только для того, чтобы было кому "подставить плечо"", — сказала народная артистка Лариса Долина.

По её словам, поддержка у неё есть всегда: это друзья и близкие, которые способны прийти на помощь в любой момент.

Вера в любовь и уважение к себе

Несмотря на отказ от мысли снова выйти замуж, Долина признаётся, что в любовь она продолжает верить. Певица уверена, что гармония с собой и с миром — основа для счастливой жизни.

Она подчёркивает, что сначала важно научиться любить себя и ценить жизнь такой, какая она есть. Только тогда появится желание творить, строить планы и двигаться вперёд. Для артистки любовь — это не только отношения между мужчиной и женщиной, но и внутреннее чувство, которое помогает жить полной жизнью.

Каким должен быть мужчина в её понимании

Лариса Долина рассказала, что для неё в мужчине прежде всего важны воля и сила характера. Она ценит целеустремлённых людей, которые способны не только достигать целей, но и поддерживать тех, кто рядом.

"Самым ценным в мужчине считаю волю, силу и целеустремлённость", — отметила певица.

По её словам, настоящий мужчина обязан встать на защиту в трудный момент, уважительно относиться к женщинам и уметь любить.

