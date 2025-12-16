Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Опубликована сегодня в 18:11

Суды ошиблись: Верховный суд пересмотрел громкое дело о квартире Долиной

Верховный суд России поставил промежуточную точку в одном из самых обсуждаемых имущественных споров последних месяцев, связанного с продажей квартиры Ларисой Долиной. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA со ссылкой на позицию судебной инстанции и участников процесса.

Решение Верховного суда

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила ранее принятые судебные акты по делу о спорной недвижимости. Квартира оставлена за Полиной Лурье, при этом нижестоящему суду предписано в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении Ларисы Долиной. Отмечается, что принятое определение вступает в силу немедленно.

Таким образом, Верховный суд фактически признал ошибочными предыдущие решения, которые оставляли покупательницу без компенсации.

Аргументы стороны Долиной

Ранее в Верховном суде прозвучало выступление защиты Ларисы Долиной, которая на заседание не явилась. Адвокат указал, что певица стала жертвой мошенников и не осознавала характер совершаемых действий. По версии защиты, если бы Долина понимала, что не участвует в "спецоперации", сделка купли-продажи не была бы заключена.

Защита также настаивала, что спорная квартира является для артистки основным жильём, несмотря на наличие у неё другой недвижимости, подтверждённой документально. Дополнительно подчёркивалось, что расчёт по сделке производился наличными деньгами, а покупатель, по мнению защиты, не проявила должной осмотрительности.

Позиция прокуратуры и покупательницы

Прокурор в Верховном суде указал на допущенные судами нарушения при рассмотрении дела. "Суды трёх инстанций допустили нарушения норм права", — заявил прокурор в Верховном Суде РФ по делу о продаже квартиры Полине Лурье. Он подчеркнул, что цена недвижимости сторонами не оспаривалась, а выводы судов были ошибочными и необоснованными.

Сама Полина Лурье подтвердила, что суды ранее проигнорировали ключевой момент: она оспаривала сделку именно с продавцом, а не с третьими лицами. В результате, по её словам, был нарушен баланс интересов сторон — истец сохранил квартиру, а покупатель фактически остался без денег и без прав на жильё.

