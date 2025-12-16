Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:39

Заявления были, переводов — нет: защита покупательницы раскрыла новый поворот в деле Долиной

Долина не перевела деньги за квартиру покупательнице

Лариса Долина публично заявляла о готовности рассчитаться с покупательницей своей квартиры, однако фактических переводов средств так и не последовало. Об этом на заседании Верховного суда России сообщила защита Полины Лурье, отвечая на вопрос прокурора. Об этом рассказал телеграм-канал BAZA, освещая ход резонансного разбирательства, которое привлекло внимание не только юридического сообщества, но и широкой публики.

Рассмотрение дела в Верховном суде

Верховный суд РФ приступил к рассмотрению так называемого "дела Долиной", связанного с оспариванием сделки купли-продажи квартиры. На заседание певица не явилась, тогда как покупательница недвижимости Полина Лурье впервые присутствовала лично. Представители артистки настаивали на закрытии процесса для прессы, однако суд отклонил это ходатайство, сославшись на значительный общественный резонанс.

Судебная коллегия по гражданским делам подчеркнула приверженность принципам гласности и открытости. В результате журналистам разрешили фото- и видеосъёмку, что лишь усилило внимание к деталям спора. Рассмотрение дела проходит в условиях публичности, несмотря на попытки ограничить доступ СМИ.

Позиция покупательницы и обстоятельства сделки

В ходе заседания выступила защита Полины Лурье. Было заявлено, что квартира приобреталась для личного проживания — для неё и её детей, а не в инвестиционных целях. Изначальная стоимость недвижимости составляла 130 млн рублей, однако позднее цену удалось снизить до 112 млн рублей. Причиной стали состояние рынка и необходимость серьёзного ремонта.

По словам представителей Лурье, в процессе общения Лариса Долина делилась информацией об инфраструктуре района и соседях, а также выражала готовность познакомить покупательницу с ними. Певица объясняла продажу тем, что квартира была захламлена и ей самой стало в ней тесно, а вырученные средства она планировала направить на покупку более просторного жилья.

Финансовые детали и спорные моменты

Также отмечалось, что певица отказалась предоставлять справки из психоневрологического диспансера, мотивируя это своим статусом народной артистки. Долина настаивала на наличной форме оплаты, тогда как покупательница предлагала провести сделку через банк. Аванс по договору составил 1 млн рублей, при этом из предметов обстановки, подлежащих передаче, были исключены только пианино и концертный стул.

