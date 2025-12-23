Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Лариса Долина и её концерты: какие проблемы возникли с продажей билетов и отменой шоу

Билеты на сольный концерт Ларисы Долиной в Москве раскуплены на 50% — ТАСС

Чуть больше половины билетов раскуплено на сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, который состоится 24 декабря в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Спрос на концерт есть

Концертная площадка, рассчитанная на 92 места, на данный момент заполнила 47 из них, оставив 45 мест свободными. Однако сотрудники концертной площадки в разговоре с ТАСС подчеркнули, что спрос на концерт артистки всё же существует.

Проблемы с продажей билетов и отмена концерта

Ранее, на фоне событий, связанных с сделкой с недвижимостью Ларисы Долиной, билеты на некоторые её выступления были возвращены. Также был отменён концерт, который должен был состояться в Туле 4 января. В ходе подготовки к этому мероприятию выяснилось, что из 724 мест было продано всего 424 билета.

