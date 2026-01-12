Тяжёлая техника у воды и ноль согласований: вокруг участка Долиной разгорается новый спор

Певицу Ларису Долину заподозрили в нарушениях при обустройстве прибрежной территории в Подмосковье. Об этом сообщают "Известия", ознакомившиеся 12 января с жалобой саратовского предпринимателя Глеба Рыськова в прокуратуру. В обращении он утверждает, что на участке у безымянного ручья появился искусственный пруд, который мог быть создан с нарушением требований водного законодательства.

Что просит предприниматель у прокуратуры

Глеб Рыськов направил в прокуратуру требование устранить предполагаемые нарушения со стороны Ларисы Долиной. По его данным, певица якобы незаконно возвела искусственный пруд в защитной прибрежной полосе безымянного ручья в Подмосковье. В обращении также содержится просьба о проведении проверки по изложенным обстоятельствам.

Заявитель настаивает на привлечении народной артистки к административной ответственности и на немедленном устранении последствий работ. В числе мер, которые он перечисляет, — ликвидация пруда, восстановление рельефа и рекультивация почвы. Отдельно он требует освободить береговую и прибрежную защитную полосы от частных владений.

На что указывает жалоба и какие параметры приводятся

"Однако искусственный пруд площадью 230 кв. м выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что прямо запрещено Водным кодексом. Работы привели к уничтожению почвенного слоя, изменению рельефа и гидрологического режима, а всё это — в отсутствие необходимых согласований и экспертиз", — указывается предприниматель Глеб Рыськов.

Также Рыськов пишет, что участок с кадастровым номером, принадлежащий Долиной, по его версии, сформирован в пределах 20-метровой береговой полосы. В жалобе подчёркивается, что такая полоса по закону не может находиться в частной собственности и должна быть доступна для всех. Отдельным аргументом названы отсутствие необходимых согласований и экспертиз, о которых говорится в обращении.

Ранее, по данным Mash, Филиппу Киркорову направили официальное предостережение и установили срок — полгода - для освобождения земли. Росприроднадзор зафиксировал нарушения после инспекции территории и пришёл к выводу, что спорный участок расположен в береговой полосе, доступ к которой не может быть ограничен. В этой связи, как утверждается,