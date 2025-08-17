Маленький коврик — большая ошибка: как он мешает вашей йоге

Когда стандартный коврик для йоги кажется слишком тесным, а движения ограниченными, на помощь приходят увеличенные варианты. Широкие и длинные коврики дают больше свободы, позволяют полностью раскрыть позы и помогают практиковать йогу без постоянного страха "съехать" за край. Инструктор по йоге Наталия Табило рассказала о ковриках для занятий йогой.

Зачем нужен большой коврик?

Для высоких людей или тех, кто предпочитает динамичные практики, лишние несколько сантиметров становятся настоящим спасением. На просторном коврике легче сохранять баланс, тело чувствует себя свободнее, а занятия становятся комфортнее. Плюс — суставы получают дополнительную поддержку благодаря увеличенной толщине покрытия.

Лучшие модели больших ковриков для йоги

Gaiam Athletic Dynamat - оптимальный выбор для большинства. Размер 26x78 дюймов, толщина 5 мм, прочный ПВХ без латекса и стоимость менее $40. Коврик подходит как новичкам, так и опытным практикам, а благодаря рифлёной поверхности не скользит даже во время интенсивных тренировок.

Liforme Yoga Mat - лидер по антискользящим свойствам. Натуральный каучук и эко-полиуретан делают его максимально устойчивым даже при обильном потоотделении. Коврик имеет разметку для правильного положения рук и ног, а после утилизации разлагается всего за несколько лет. Цена — $105.

Jade Yoga XW Fusion Mat - самый толстый и дорогой вариант в списке (8 мм, $199.95). Изготовлен из натурального каучука и дополнительно экологичен: за каждую покупку компания высаживает дерево. Отличается надёжным сцеплением и комфортом даже при долгих медитациях.

Gaiam Extra Large Yoga Mat - гигант среди ковриков: 48x72 дюйма, толщина 7 мм. Производитель утверждает, что на нём могут заниматься сразу двое. Его удобно использовать на улице, а в комплекте идут ремни для переноски. Цена — $79.98.

DAWAY Eco-Friendly TPE Yoga Mat - бюджетный, но качественный вариант (26x72 дюйма, толщина 6 мм). Выполнен из перерабатываемых материалов, имеет двустороннее антискользящее покрытие и удобную сумку для переноски. Стоимость — всего $30.97.

Как выбрать свой коврик?

При покупке стоит учитывать три главных параметра:

Размер. Стандарт — 24x68 дюймов, но для людей выше 180 см или для тех, кто хочет больше пространства, лучше брать длиннее и шире.

Толщина. Средний коврик — 3 мм. Для занятий с акцентом на суставы или для расслабляющих поз лучше выбрать вариант 6-8 мм.

Материал. Классический ПВХ остаётся популярным, но всё чаще йоги выбирают экологичные решения: каучук или TPE. Главное — чтобы поверхность была нескользящей.

Интересный факт: первые коврики для йоги в 1960-х годах были вовсе не ковриками, а кусками ковролина. Сегодня индустрия йоги оценивается в миллиарды долларов, а ассортимент ковриков — от ультратонких туристических до "королевских" моделей для студий.