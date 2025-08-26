Забрал премии и отправил рабочих на свой участок: в Пензе раскрыли схему начальника

Бывший сотрудник акционерного общества в Пензе получил наказание за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Как действовал мошенник

С февраля 2021-го по сентябрь 2024 года начальник цеха убеждал подчинённых, что им увеличены премии, однако часть этих денег нужно вернуть "на нужды производства". На самом деле средства он забирал себе. Таким образом ему удалось присвоить более 1,9 млн рублей.

Но этим махинации не ограничились. С апреля 2023-го по май 2024 года он оформлял работникам фиктивные разрешения на выход с предприятия. В рабочее время они трудились на его участках в СНТ.

Ущерб и расследование

В результате предприятию причинён ущерб свыше 2,5 млн рублей, сообщили в региональном СУ СКР.

во время следствия мужчина добровольно вернул 300 тысяч,

имущество на сумму 1,3 млн рублей было арестовано.

Решение суда

Суд назначил бывшему начальнику штраф в размере 2 млн рублей.

Кроме того, были удовлетворены исковые требования предприятия о возмещении ущерба на сумму более 2 млн рублей.