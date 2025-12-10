Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:23

Экономия на полисах ОСАГО обернулась катастрофой: виновников ДТП ждут счета, которые шокируют

Средняя выплата по ОСАГО составила 108 тыс рублей с начала года — РБК

За девять месяцев 2025 года в ОСАГО стало заметно больше "дорогих" страховых случаев: число выплат в диапазоне 350-400 тыс. рублей выросло на 37% год к году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование страховой компании "Согласие" и "Авито Авто". На этом фоне ЦБ уже корректирует параметры рынка: с 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширен, чтобы точнее учитывать риски.

Как изменилась структура выплат: рост по всем "верхним" диапазонам

По данным исследования, рост затронул не только максимальные для ОСАГО суммы. Увеличилось и число выплат в более "средних" сегментах:

  • 250-300 тыс. руб.: +27%
  • 150-200 тыс. руб.: +24%
  • 200-250 тыс. руб.: +18%
  • 300-350 тыс. руб.: +14%

При этом средняя выплата по ОСАГО с начала 2025 года, как отмечает РБК, составила 108 тыс. рублей. Такая динамика означает, что "дорогие" ремонты встречаются чаще, даже если средний чек остается гораздо ниже верхних лимитов.

Что это означает для водителей без полиса

В "Согласии" отдельно акцентируют риск для тех, кто ездит без ОСАГО: при статусе незастрахованного виновника вероятность столкнуться с крупным счетом за ремонт чужой машины резко возрастает. Эксперты отмечают, что замена запчастей без полиса может обойтись дороже на десятки тысяч рублей. В качестве примера приводится Haval F7: при наличии страховки на замене бампера можно сэкономить более 70 тыс. рублей.

Этот аргумент встраивается в общую картину: чем чаще встречаются крупные выплаты, тем болезненнее для виновника ДТП ситуация, когда компенсацию приходится покрывать напрямую. Для потерпевших же ОСАГО остается механизмом, при котором расходы на возмещение ущерба берет на себя страховщик в рамках правил обязательного страхования.

Контекст от ЦБ: расширение тарифного коридора

РБК также напоминает о свежем решении регулятора: с 9 декабря тарифный коридор по ОСАГО расширили на 15% в обе стороны почти для всех видов транспорта. Для мотоциклов границы сдвигаются на 40%. В ЦБ пояснили, что корректировка позволит предлагать полисы по "справедливой стоимости", точнее учитывающей риски водителей.

Иными словами, рост "дорогих" выплат в статистике и изменения в тарифных настройках рынка идут параллельно. Это не одно и то же, но события складываются в единую повестку: стоимость рисков в ОСАГО становится более чувствительной к профилю водителя и к реальной цене ремонта.

