Собака размером с телёнка: как приручить гиганта и не потерять авторитет
Большие собаки вызывают уважение с первого взгляда. Их внушительные размеры, мощные лапы и уверенная походка могут напугать случайного прохожего. Но те, кто живёт рядом с такими питомцами, знают: за грозной внешностью часто скрывается мягкий и добрый характер. Многие гиганты обожают детей, с удовольствием охраняют дом и становятся надёжными друзьями семьи. Давайте разберёмся, какие крупные породы собак считаются самыми впечатляющими и что делает каждую из них особенной.
1. Аргентинский дог — благородный охотник
Белоснежный, мускулистый, с гордой осанкой — аргентинский дог выглядит как воплощение силы и достоинства. Эта порода была выведена в XX веке специально для охоты на крупных животных. Несмотря на бойцовский вид, доги преданы хозяину и обладают спокойным, уравновешенным нравом. Однако рядом с кошками и грызунами их лучше не оставлять: охотничий инстинкт даёт о себе знать.
Характер: решительный, преданный, внимательный.
Размер: до 68 см в холке, вес до 45 кг.
Кому подойдёт: активным людям, любящим спорт и прогулки.
2. Бульмастиф — добродушный охранник
Это настоящий телохранитель на четырёх лапах. Мощный корпус, короткая морда и выразительный взгляд создают впечатление неприступного гиганта. Но в душе бульмастиф — спокойный домосед, который предпочитает дремать у ног хозяина, чем носиться по двору. При этом он всегда настороже: чужаков чует мгновенно.
Характер: уравновешенный, наблюдательный, верный.
Размер: до 70 см в холке, вес около 60 кг.
Особенность: не требует много физических нагрузок, но нуждается в комфорте и хорошем месте для сна.
"Бульмастиф — это собака с сердцем охранника и душой философа", — отметил заводчик Алексей Морозов.
3. Кане-корсо — сила и благородство
Кане-корсо — древнеримская порода, изначально использовавшаяся для защиты имений. Внешность у этих собак внушительная: мощная грудь, широкая голова и уверенный взгляд. Но при правильном воспитании корсо становится ласковым и надёжным другом. Ему нужен строгий, но добрый хозяин, который установит правила и обеспечит достаточные физические нагрузки.
Характер: уверенный, энергичный, преданный.
Размер: 60-68 см в холке, вес до 50 кг.
Особенность: требует дисциплины и регулярных тренировок.
4. Комондор — венгерский страж с дредами
Эту собаку невозможно перепутать ни с кем: длинная шнуровидная шерсть делает её похожей на живую швабру. Но под необычной "шубой" скрывается опытный охранник. Комондор веками охранял стада овец и дома фермеров, а шерсть служила не только маскировкой, но и защитой от хищников.
Характер: независимый, уравновешенный, отважный.
Размер: до 80 см в холке, вес до 60 кг.
Особенность: требует особого ухода за шерстью и терпеливого хозяина.
5. Московская сторожевая — потомок сенбернара
Эта порода была выведена в послевоенные годы в СССР и стала символом надёжности. Внешне московская сторожевая напоминает сенбернара, но более активна и адаптирована к российскому климату. Собаки этой породы отлично чувствуют настроение человека, быстро обучаются и редко проявляют агрессию без причины.
Характер: спокойный, рассудительный, преданный.
Размер: 65-75 см в холке, вес до 70 кг.
Особенность: хорошо уживается с детьми и другими животными.
6. Тибетский мастиф — гордый хранитель
Тибетский мастиф считается одной из самых древних и дорогих пород в мире. В его взгляде чувствуется мудрость веков: эти собаки веками охраняли монастыри и дома в Гималаях. У мастифа плотная шерсть, мощное телосложение и независимый характер. Он предан, но требует уважения и личного пространства.
Характер: сдержанный, гордый, умный.
Размер: 66-76 см в холке, вес до 70 кг.
Особенность: отличная охрана больших территорий.
7. Хотошо — сила и уравновешенность
Японская порода, известная своей выносливостью и спокойствием. Хотошо (или японский мастиф) отличается крепким здоровьем, устойчивостью к стрессу и природной уверенностью. Это собака с сильным чувством ответственности, но без излишней агрессии.
Характер: уравновешенный, преданный, активный.
Размер: до 75 см в холке, вес 60-70 кг.
Особенность: неприхотлив в содержании, хорошо адаптируется к разным условиям.
Сравнение пород
|Порода
|Вес (кг)
|Характер
|Требования к уходу
|Отношение к детям
|Аргентинский дог
|40-45
|Активный, решительный
|Средние
|Хорошее
|Бульмастиф
|50-60
|Спокойный, преданный
|Низкие
|Отличное
|Кане-корсо
|45-50
|Уверенный, энергичный
|Средние
|Хорошее
|Комондор
|50-60
|Независимый, стойкий
|Высокие
|Нейтральное
|Московская сторожевая
|60-70
|Рассудительный, дружелюбный
|Средние
|Прекрасное
|Тибетский мастиф
|60-70
|Гордый, сдержанный
|Средние
|Хорошее
|Хотошо
|60-70
|Уравновешенный, уверенный
|Низкие
|Отличное
Советы шаг за шагом: как ухаживать за крупной собакой
-
Обеспечьте простор — таким питомцам нужен дом с участком или большие прогулки.
-
Регулярно занимайтесь дрессировкой — крупная собака должна слушаться безусловно.
-
Следите за суставами и кормлением — избыточный вес вреден для гигантов.
-
Подбирайте прочные аксессуары: поводок, ошейник, миску большого объёма.
-
Раз в год проходите осмотр у ветеринара, особенно для контроля сердца и костей.
А что если крупная собака живёт в квартире?
Жизнь в квартире для гиганта возможна, если ему обеспечить движение и внимание. Многие бульмастифы или кане-корсо чувствуют себя комфортно, если гуляют дважды в день и имеют мягкую лежанку. Главное — не оставлять питомца одного на долгие часы.
Таблица "Плюсы и минусы" крупных пород
|Плюсы
|Минусы
|Надёжная защита семьи и дома
|Требуют много места
|Ум и преданность
|Сложности при перевозке
|Спокойный темперамент
|Повышенные расходы на корм
|Хорошее отношение к детям
|Возможные проблемы с суставами
FAQ
Какая крупная собака самая добродушная?
Бульмастиф и московская сторожевая славятся мягким характером и любовью к детям.
Можно ли держать крупную собаку в квартире?
Да, если обеспечить прогулки и достаточное внимание. Главное — дисциплина и забота.
Какая крупная порода подойдёт новичку?
Московская сторожевая или бульмастиф — спокойные и предсказуемые в поведении.
Мифы и правда
-
Миф: крупные собаки опасны для детей.
Правда: большинство из них терпеливы и ласковы при правильном воспитании.
-
Миф: им нужно есть в три раза больше.
Правда: объём порций подбирается по весу и активности, не по размеру.
-
Миф: крупные породы ленивы.
Правда: им просто не нужны чрезмерные нагрузки — они ценят умеренность.
Три интересных факта
-
Сенбернар, родственный московской сторожевой, когда-то спасал путников в Альпах от лавин.
-
Тибетский мастиф может весить больше взрослого человека и охранять стадо от снежных барсов.
-
Комондоры традиционно считались "неприкосновенными": в Венгрии их позволялось держать только крестьянам с большими стадами.
Исторический контекст
Первые крупные породы собак появились тысячелетия назад. В Древнем Риме кане-корсо охраняли арены, в Тибете мастифы защищали монахйские кельи, а в России крупных псов выводили для охраны усадеб и караульной службы. Их общее предназначение — защита человека, что делает этих животных символом верности и силы.
