Россия вновь удивила мир: в Якутии нашли гигант, скрывавший вековые тайны — сенсация в алмазной индустрии

Российская алмазная отрасль вновь отметилась сенсационным открытием. В конце лета на одном из месторождений Якутии был найден кристалл ювелирного качества весом 262,5 карата. Подобные находки не только подтверждают уникальность региона, но и укрепляют позиции России на мировом рынке алмазов.

Где нашли камень

Открытие произошло на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Именно этот участок уже прославился ранее благодаря крупным находкам. Камень был добыт компанией "Алмазы Анабара", входящей в группу "Алроса".

"Компания "Алмазы Анабара" группы "Алроса" добыла в конце лета 2024 года на алмазном месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) особо крупный алмаз ювелирного качества. Вес драгоценного камня составил 262,5 карата", — говорится в сообщении компании.

Вторая находка за год

Это уже второе громкое открытие менее чем за 12 месяцев. Осенью 2023 года на том же Эбеляхе был обнаружен алмаз весом 390,7 карата — крупнейший ювелирный камень, добытый в России за последние десять лет. Новая находка подтверждает исключительный потенциал месторождения.

Значение для отрасли

"Алроса" занимает лидирующие позиции в мире по объёмам добычи алмазов. Основные месторождения компании сосредоточены в Якутии и Архангельской области.

За последние годы показатели добычи оставались стабильно высокими:

2021 год — 32,4 млн карат,

2022 год — 35,6 млн карат,

2023 год — 34,6 млн карат.

Такие объёмы позволяют России уверенно конкурировать с ведущими игроками мировой алмазной индустрии.

Якутия — алмазное сердце страны

Республика Саха давно считается главным центром отечественной алмазодобычи. Здесь расположены крупнейшие и богатейшие месторождения, а Анабарский район выделяется редкими и особенно ценными находками. Сложные климатические условия только усиливают значимость каждого открытия.

Исторический контекст

Каждое обнаружение крупных кристаллов становится частью истории отрасли. Камень весом 390,7 карата в 2023 году вызвал интерес не только в России, но и за её пределами. Новый алмаз весом 262,5 карата продолжает череду громких находок, формируя своеобразную "галерею рекордов" Якутии.

Перспективы

Подобные открытия повышают внимание инвесторов к российской алмазной промышленности. Эксперты отмечают: сочетание стабильной добычи и уникальных находок укрепляет имидж компании "Алроса" как надёжного игрока, способного удивлять рынок не только цифрами, но и редчайшими кристаллами.

Три интересных факта