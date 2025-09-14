Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крупный алмаз Якутии
Крупный алмаз Якутии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:48

Россия вновь удивила мир: в Якутии нашли гигант, скрывавший вековые тайны — сенсация в алмазной индустрии

Гигантский алмаз 262 карата найден в Якутии: детали второй сенсационной находки за год

Российская алмазная отрасль вновь отметилась сенсационным открытием. В конце лета на одном из месторождений Якутии был найден кристалл ювелирного качества весом 262,5 карата. Подобные находки не только подтверждают уникальность региона, но и укрепляют позиции России на мировом рынке алмазов.

Где нашли камень

Открытие произошло на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Именно этот участок уже прославился ранее благодаря крупным находкам. Камень был добыт компанией "Алмазы Анабара", входящей в группу "Алроса".

"Компания "Алмазы Анабара" группы "Алроса" добыла в конце лета 2024 года на алмазном месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) особо крупный алмаз ювелирного качества. Вес драгоценного камня составил 262,5 карата", — говорится в сообщении компании.

Вторая находка за год

Это уже второе громкое открытие менее чем за 12 месяцев. Осенью 2023 года на том же Эбеляхе был обнаружен алмаз весом 390,7 карата — крупнейший ювелирный камень, добытый в России за последние десять лет. Новая находка подтверждает исключительный потенциал месторождения.

Значение для отрасли

"Алроса" занимает лидирующие позиции в мире по объёмам добычи алмазов. Основные месторождения компании сосредоточены в Якутии и Архангельской области.

За последние годы показатели добычи оставались стабильно высокими:

  • 2021 год — 32,4 млн карат,
  • 2022 год — 35,6 млн карат,
  • 2023 год — 34,6 млн карат.

Такие объёмы позволяют России уверенно конкурировать с ведущими игроками мировой алмазной индустрии.

Якутия — алмазное сердце страны

Республика Саха давно считается главным центром отечественной алмазодобычи. Здесь расположены крупнейшие и богатейшие месторождения, а Анабарский район выделяется редкими и особенно ценными находками. Сложные климатические условия только усиливают значимость каждого открытия.

Исторический контекст

Каждое обнаружение крупных кристаллов становится частью истории отрасли. Камень весом 390,7 карата в 2023 году вызвал интерес не только в России, но и за её пределами. Новый алмаз весом 262,5 карата продолжает череду громких находок, формируя своеобразную "галерею рекордов" Якутии.

Перспективы

Подобные открытия повышают внимание инвесторов к российской алмазной промышленности. Эксперты отмечают: сочетание стабильной добычи и уникальных находок укрепляет имидж компании "Алроса" как надёжного игрока, способного удивлять рынок не только цифрами, но и редчайшими кристаллами.

Три интересных факта

  1. Самый крупный алмаз, когда-либо найденный в Якутии, весил 401,1 карата и был добыт в 2013 году.
  2. Алмазы ювелирного качества составляют лишь 20-25% от всей добычи — остальное идёт на промышленное использование.
  3. Анабарский район Якутии считается одним из самых северных мест в мире, где ведётся успешная добыча алмазов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Турции обнаружили древнюю печать бронзового века в Карахёюке вчера в 23:41

В сердце Турции спрятан артефакт 3500 лет: что он скрывает о ритуалах, которых никто не ожидает

В Карахёюке нашли 3500-летнюю печать с орлом: что она раскрывает о духовной жизни бронзового века? Раскопки в Турции открывают тайны древних ритуалов и торговли.

Читать полностью » Сейсмическая активность усиливается в Аляске у разлома Тинтина вчера в 23:09

Разлом Тинтина: спящий гигант, готовый к прыжку

Канадские учёные нашли признаки накопления энергии в разломе Тинтина. Риск мощного землетрясения магнитудой 7,5+ угрожает Юкону и Аляске. Что ждёт регион?

Читать полностью » Археологи нашли древний совет Римской империи в Лаодикии вчера в 22:36

Древний совет Лаодикии: шепот 2050-летней империи, который меняет взгляд на историю

Недавние раскопки в Турции открыли 2050-летнее здание совета древней Лаодикии. Это окно в римское управление Анатолии, с уникальной архитектурой и историей. Что ещё скрыто под землёй?

Читать полностью » Приматы эволюционировали в холодном климате Северной Америки 66 миллионов лет назад вчера в 22:03

Холодная угроза выживания: как климатические качели стёрли предков приматов с лица Земли

Учёные перевернули представление: приматы возникли не в тропиках, а в холоде Северной Америки 66 млн лет назад. Как это меняет эволюцию и что ждёт нас в эпоху климата?

Читать полностью » Археологи нашли неолитические кольцевые ограды в Рехнице вчера в 21:57

Буря в каменном веке: кольцевые рвы Рехница предвещают глобальный сдвиг в истории земледелия

В Рехнице, Австрия, археологи нашли следы неолитической жизни старше 6500 лет. Кольцевые ограды раскрывают секреты древних земледельцев и их общин. Что ждёт в центре каменного века?

Читать полностью » Магнитное поле Земли защищает от космического излучения — учёные вчера в 21:20

Магнитное поле Земли скрывает древний секрет: что знали древние цивилизации о нашем щите

Новое исследование раскрывает тайну происхождения магнитного поля Земли миллиарды лет назад. Как оно защищало жизнь от космоса и что ждёт нашу планету? Наука, Земля, магнитное поле.

Читать полностью » Археологи нашли древнюю гробницу мессапов в Мандурии вчера в 20:48

Гробница Мандурии: метафора культурного сокровища, которое раскроет секреты за пару кликов

В Италии нашли древнюю гробницу мессапов IV века до н. э. — сокровище, раскрывающее секреты погребальных традиций. Археология оживает!

Читать полностью » Археологи нашли новую версию указа Птолемея III на стеле в Египте вчера в 20:13

Тайна Канопского декрета: одна стела меняет всё, что мы знали о иероглифах и потерянных городах

В Египте нашли уникальную стелу с Канопским указом — полной иероглифической версией декрета Птолемея III. Открытие обещает революцию в понимании древнего языка и истории.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Fast casual в США сочетает скорость обслуживания и качество ресторанного уровня
Спорт и фитнес

NHS Великобритании: динамическая скрутка позвоночника лёжа допустима при боли
Садоводство

Эти корни выделяют яд — как подсолнухи и картофель превращают почву в пустыню
Авто и мото

Spheretech Europe выпустила декристаллизатор для систем AdBlue во Франции
Садоводство

Регулярная прополка снижает риск распространения сорняков и насекомых
Красота и здоровье

Эндокринолог Вероника Савенко объяснила, какие узлы щитовидной железы не опасны
Авто и мото

Volkswagen представит гибридный кроссовер T-Roc нового поколения в 2026 году
Спорт и фитнес

Магнезия против канифоли: что использовать для хвата в зале и скалолазании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet