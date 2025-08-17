Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Большое белое одеяло
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:30

Стирка одеяла в машинке может убить технику: ошибка, которую совершают все

Отмойте одеяло вручную в ванной: топтание ногами помогает сохранить наполнитель

Большое двуспальное одеяло — настоящая головная боль для хозяйки. В стиральную машину оно часто не помещается, а походы в химчистку быстро бьют по кошельку. Но есть проверенные способы, как вернуть одеялу свежесть и чистоту в домашних условиях.

Почему мы стираем неправильно

Одеяло нельзя просто "скомкать и запихнуть" в барабан. Его лучше сложить в три раза, свернуть рулоном и только тогда загружать. Важно проверить ткань на дырочки — наполнитель может высыпаться и испортить технику. Вместо порошка используйте жидкие гели: они полностью растворяются и легко выполаскиваются. Для равномерной стирки в барабан кладут теннисные мячики — они разбивают наполнитель и не дают ему сбиваться.

Если одеяло не помещается в машинку

Самый простой способ — стирка в ванной.

  1. Налейте в ванну тёплую воду (примерно на треть).

  2. Добавьте жидкий гель для стирки.

  3. Полностью намочите одеяло.

  4. Встаньте босиком на ткань и начинайте топтаться — как Челентано в винограднике! Такой "массаж" мягко очищает волокна и наполнитель.

  5. Через 10 минут тщательно прополощите одеяло под проточной водой.

  6. Аккуратно отожмите, не выкручивая.

Как правильно сушить

После стирки дайте воде стечь: сверните одеяло рулоном, положите на табурет в ванной и оставьте на ночь. Сушить лучше на горизонтальной поверхности или большой сушилке. В подвешенном состоянии наполнитель сползёт вниз и собьётся комками.

Если одеяло очень грязное

Перед основной стиркой замочите его в тёплой воде с пищевой содой (1 стакан на ванну) на 2 часа. Это устранит запахи и выведет пятна.

Советы для стирки в машинке

  • Складывайте одеяло рулоном.

  • Не перегружайте барабан.

  • Используйте гели для деликатных тканей.

  • Добавляйте мячики для стирки.

  • Проверяйте ткань на дырочки и застёгивайте все молнии.

Стирка большого одеяла дома — это реально. Главное — выбрать правильный способ: вручную в ванной или в машинке с соблюдением правил. Так одеяло сохранит форму, чистоту и прослужит дольше, а вы сэкономите на химчистке.

