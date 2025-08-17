Стирка одеяла в машинке может убить технику: ошибка, которую совершают все
Большое двуспальное одеяло — настоящая головная боль для хозяйки. В стиральную машину оно часто не помещается, а походы в химчистку быстро бьют по кошельку. Но есть проверенные способы, как вернуть одеялу свежесть и чистоту в домашних условиях.
Почему мы стираем неправильно
Одеяло нельзя просто "скомкать и запихнуть" в барабан. Его лучше сложить в три раза, свернуть рулоном и только тогда загружать. Важно проверить ткань на дырочки — наполнитель может высыпаться и испортить технику. Вместо порошка используйте жидкие гели: они полностью растворяются и легко выполаскиваются. Для равномерной стирки в барабан кладут теннисные мячики — они разбивают наполнитель и не дают ему сбиваться.
Если одеяло не помещается в машинку
Самый простой способ — стирка в ванной.
-
Налейте в ванну тёплую воду (примерно на треть).
-
Добавьте жидкий гель для стирки.
-
Полностью намочите одеяло.
-
Встаньте босиком на ткань и начинайте топтаться — как Челентано в винограднике! Такой "массаж" мягко очищает волокна и наполнитель.
-
Через 10 минут тщательно прополощите одеяло под проточной водой.
-
Аккуратно отожмите, не выкручивая.
Как правильно сушить
После стирки дайте воде стечь: сверните одеяло рулоном, положите на табурет в ванной и оставьте на ночь. Сушить лучше на горизонтальной поверхности или большой сушилке. В подвешенном состоянии наполнитель сползёт вниз и собьётся комками.
Если одеяло очень грязное
Перед основной стиркой замочите его в тёплой воде с пищевой содой (1 стакан на ванну) на 2 часа. Это устранит запахи и выведет пятна.
Советы для стирки в машинке
-
Складывайте одеяло рулоном.
-
Не перегружайте барабан.
-
Используйте гели для деликатных тканей.
-
Добавляйте мячики для стирки.
-
Проверяйте ткань на дырочки и застёгивайте все молнии.
Стирка большого одеяла дома — это реально. Главное — выбрать правильный способ: вручную в ванной или в машинке с соблюдением правил. Так одеяло сохранит форму, чистоту и прослужит дольше, а вы сэкономите на химчистке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru