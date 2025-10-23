Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:11

Зимой — ложка сала, а не таблетка: диетологи раскрыли секрет его пользы для сосудов

Диетолог Наталья Денисова: натуральное сало при умеренном употреблении приносит пользу организму

Осень и зима — время, когда свежих овощей и фруктов становится меньше, а организму всё равно нужны витамины и полезные жиры для поддержания энергии и иммунитета. Один из продуктов, который несправедливо оказался под подозрением, — обычное сало.

Хотя многие до сих пор считают его "тяжёлой" и вредной пищей, диетологи уверены: в умеренном количестве сало может приносить ощутимую пользу, особенно в холодное время года.

Витамины и микроэлементы в сале

Свиной жир — не только источник калорий. Он содержит жирорастворимые витамины A, E и D, а также минералы - селен, цинк, фосфор, железо и магний. В 20 граммах продукта можно получить до 10% суточной нормы этих веществ.

"В состав сала входит много насыщенных жирных кислот, но есть и моноосновные карбоновые кислоты, которые способствуют нормализации холестеринового обмена", — рассказала aif. ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По её словам, именно благодаря этим веществам сосуды становятся эластичнее, а сердце — выносливее.

Как сало влияет на сосуды и сердце

В отличие от жареных жиров и фастфуда, натуральное сало содержит арахидоновую кислоту - вещество, которое помогает организму синтезировать простагландины. Эти биологически активные соединения регулируют тонус сосудов, свертываемость крови и работу сердца.

Кроме того, олеиновая кислота снижает уровень "плохих" липидов — тех самых жиров, которые участвуют в образовании атеросклеротических бляшек.

"Арахидоновая жирная кислота, содержащаяся в сале, участвует в синтезе простагландинов, которые регулируют просвет сосудов и свертываемость крови. Олеиновая кислота снижает уровень "плохих" липидов", — отметила Денисова.

Таким образом, умеренное употребление сала может даже помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин D и поддержка иммунитета

В холодный сезон особенно важен витамин D, который организм получает не только из солнца, но и из продуктов. Сало — один из немногих натуральных источников этого витамина.

Витамин D участвует в регуляции артериального давления, липидного обмена и работы сердца. При его дефиците повышается риск инсультов, инфарктов и снижается плотность костей.

Кроме того, этот витамин поддерживает иммунную систему, помогая организму бороться с вирусами и воспалениями, что особенно актуально зимой.

Почему сало снижает тягу к сладкому

Холод и короткий световой день часто вызывают повышенную тягу к сладкому. Организм требует "быстрых" углеводов, чтобы поддерживать уровень энергии.

"Употребление сала поможет снизить тягу к сладкому. Если регулярно включать небольшое количество сала в рацион, потребность в простых углеводах снизится, что благоприятно повлияет и на уровень глюкозы в крови", — считает диетолог.

Это объясняется тем, что жиры усваиваются медленно, обеспечивая стабильное чувство сытости и предотвращая резкие скачки сахара в крови.

Селен — "антистрессовый" элемент

Сало богато селеном - мощным антиоксидантом, который защищает клетки от старения и поддерживает репродуктивное здоровье.

Селен помогает мужчинам поддерживать потенцию, а женщинам — гормональный баланс. Он также укрепляет иммунитет и снижает вредное действие свободных радикалов, возникающих из-за стресса или загрязнённой экологии.

Как правильно есть сало

Традиционно сало едят с ржаным хлебом, луком и чесноком — и это отличное сочетание: клетчатка и фитонциды улучшают пищеварение и помогают усваивать жиры.

Но современные кулинары предлагают и более оригинальные варианты:

  • бутерброды с кислыми яблоками, редькой или микрозеленью;

  • сочетания сала с запечённой тыквой, свёклой или болгарским перцем;

  • шкварки как добавку к гречке, жареным грибам или картофелю.

Главное — помнить о мере и качестве продукта.

Таблица: польза и ограничения употребления сала

Показатель Польза Возможный риск
Витамины A, E, D Поддерживают иммунитет, кожу, кости При избытке — нагрузка на печень
Омега-6 и мононенасыщенные жиры Улучшают обмен холестерина В больших количествах — лишний вес
Селен и цинк Антиоксиданты, поддержка потенции При избыточном употреблении — избыток микроэлементов
Калорийность (770 ккал/100 г) Источник энергии в холодное время Может повышать аппетит и провоцировать переедание
Соль в солёном сале Улучшает вкус Избыток вызывает отёки и гипертонию

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть сало без ограничения.
    Последствие: набор веса и перегрузка печени.
    Альтернатива: ограничить порцию до 20-30 г в день.

  • Ошибка: выбирать пересоленные или копчёные виды.
    Последствие: повышение давления и риск отёков.
    Альтернатива: слабосолёное домашнее сало или запечённое без соли.

  • Ошибка: исключить сало при холоде и усталости.
    Последствие: недостаток витаминов A и D.
    Альтернатива: небольшая порция с овощами или хлебом.

А что если есть болезни ЖКТ?

Диетолог предупреждает: при заболеваниях печени и желчного пузыря сало может быть противопоказано.

"Сало нужно употреблять с осторожностью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, полностью исключается сало при холецистите, так как оно может вызвать резкое обострение", — объяснила Наталья Денисова.

Это связано с желчегонным эффектом продукта — он активизирует выработку желчи, что может быть опасно при хронических воспалениях.

Перед включением сала в рацион людям с гастритом, панкреатитом или камнями в желчном пузыре стоит проконсультироваться с врачом.

Плюсы и минусы сала

Плюсы Минусы
Источник витаминов A, E, D и селена Высокая калорийность
Улучшает работу сердца и сосудов Может повышать уровень холестерина при переедании
Снижает тягу к сладкому Не подходит при заболеваниях печени и ЖКТ
Обладает антиоксидантными свойствами Часто содержит избыток соли
Способствует усвоению кальция и витамина D Требует умеренности и контроля

Мифы и правда

Миф 1. Сало полностью состоит из вредного холестерина.
Правда: в сале есть и полезные жирные кислоты, которые нормализуют липидный обмен.

Миф 2. От сала толстеют.
Правда: набрать вес можно только при избытке калорий. В разумных количествах сало не мешает стройности.

Миф 3. Сало вредно для сердца.
Правда: наоборот, умеренные дозы помогают укрепить сосуды за счёт омега-6 и витамина D.

Миф 4. Его можно есть сколько угодно, если оно "натуральное".
Правда: даже домашний продукт требует меры — не более 30 г в день.

FAQ

— Сколько сала можно есть в день?
Взрослым — до 20 граммов, максимум 40. Людям с лишним весом — не более 10-15 граммов.

— Какое сало полезнее: солёное или свежее?
Свежее или слабосолёное. Копчёное и жареное лучше исключить.

— Можно ли есть сало при диабете?
Да, в небольших количествах — оно стабилизирует уровень сахара и снижает тягу к сладкому.

— С чем лучше сочетать сало?
С ржаным хлебом, овощами, чесноком или капустой — это улучшает усвоение жиров.

— Хранится ли сало долго?
В холодильнике — до месяца, в морозильнике — до полугода.

