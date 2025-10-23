Зимой — ложка сала, а не таблетка: диетологи раскрыли секрет его пользы для сосудов

Осень и зима — время, когда свежих овощей и фруктов становится меньше, а организму всё равно нужны витамины и полезные жиры для поддержания энергии и иммунитета. Один из продуктов, который несправедливо оказался под подозрением, — обычное сало.

Хотя многие до сих пор считают его "тяжёлой" и вредной пищей, диетологи уверены: в умеренном количестве сало может приносить ощутимую пользу, особенно в холодное время года.

Витамины и микроэлементы в сале

Свиной жир — не только источник калорий. Он содержит жирорастворимые витамины A, E и D, а также минералы - селен, цинк, фосфор, железо и магний. В 20 граммах продукта можно получить до 10% суточной нормы этих веществ.

"В состав сала входит много насыщенных жирных кислот, но есть и моноосновные карбоновые кислоты, которые способствуют нормализации холестеринового обмена", — рассказала aif. ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По её словам, именно благодаря этим веществам сосуды становятся эластичнее, а сердце — выносливее.

Как сало влияет на сосуды и сердце

В отличие от жареных жиров и фастфуда, натуральное сало содержит арахидоновую кислоту - вещество, которое помогает организму синтезировать простагландины. Эти биологически активные соединения регулируют тонус сосудов, свертываемость крови и работу сердца.

Кроме того, олеиновая кислота снижает уровень "плохих" липидов — тех самых жиров, которые участвуют в образовании атеросклеротических бляшек.

Таким образом, умеренное употребление сала может даже помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин D и поддержка иммунитета

В холодный сезон особенно важен витамин D, который организм получает не только из солнца, но и из продуктов. Сало — один из немногих натуральных источников этого витамина.

Витамин D участвует в регуляции артериального давления, липидного обмена и работы сердца. При его дефиците повышается риск инсультов, инфарктов и снижается плотность костей.

Кроме того, этот витамин поддерживает иммунную систему, помогая организму бороться с вирусами и воспалениями, что особенно актуально зимой.

Почему сало снижает тягу к сладкому

Холод и короткий световой день часто вызывают повышенную тягу к сладкому. Организм требует "быстрых" углеводов, чтобы поддерживать уровень энергии.

"Употребление сала поможет снизить тягу к сладкому. Если регулярно включать небольшое количество сала в рацион, потребность в простых углеводах снизится, что благоприятно повлияет и на уровень глюкозы в крови", — считает диетолог.

Это объясняется тем, что жиры усваиваются медленно, обеспечивая стабильное чувство сытости и предотвращая резкие скачки сахара в крови.

Селен — "антистрессовый" элемент

Сало богато селеном - мощным антиоксидантом, который защищает клетки от старения и поддерживает репродуктивное здоровье.

Селен помогает мужчинам поддерживать потенцию, а женщинам — гормональный баланс. Он также укрепляет иммунитет и снижает вредное действие свободных радикалов, возникающих из-за стресса или загрязнённой экологии.

Как правильно есть сало

Традиционно сало едят с ржаным хлебом, луком и чесноком — и это отличное сочетание: клетчатка и фитонциды улучшают пищеварение и помогают усваивать жиры.

Но современные кулинары предлагают и более оригинальные варианты:

бутерброды с кислыми яблоками , редькой или микрозеленью ;

сочетания сала с запечённой тыквой , свёклой или болгарским перцем ;

шкварки как добавку к гречке, жареным грибам или картофелю.

Главное — помнить о мере и качестве продукта.

