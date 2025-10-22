Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Работа за ноутбуком
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:49

Компьютерный кризис обошёл Россию стороной: какие ноутбуки россияне выбирают в 2025 году

Средняя стоимость ноутбука в России составила 58,6 тыс. рублей за первые три квартала 2025 года — "М. Видео"

За первые девять месяцев 2025 года российский рынок ноутбуков показал устойчивость и даже признаки оживления. Несмотря на колебания курса валют и изменения в поставках, покупатели не перестали обновлять технику — в магазинах и онлайн было реализовано около 2,3 миллиона устройств на сумму свыше 137 миллиардов рублей. Средняя стоимость ноутбука составила 58,6 тысячи рублей, что говорит о стабилизации цен и смещении интереса в сторону моделей среднего класса.

Основные тенденции рынка

Во втором полугодии спрос сохранился на стабильном уровне: с июля по сентябрь россияне приобрели около 800 тысяч ноутбуков на 43 миллиарда рублей. Средний чек при этом немного снизился — до 54,3 тысячи рублей. Большая часть продаж (около 80%) пришлась на универсальные модели для работы, учебы и повседневных задач. Но внимание покупателей всё чаще обращено к более производительным устройствам.

Игровые ноутбуки уверенно занимают около 18-19% рынка. Они перестали быть нишевым продуктом только для геймеров — всё чаще их выбирают дизайнеры, инженеры, специалисты по 3D-графике и видеомонтажу. Причина проста: мобильные станции давно догнали настольные ПК по мощности, сохранив при этом портативность.

Форматы и предпочтения покупателей

Главный выбор россиян — модели с диагональю 15,6 дюйма, их доля составляет 44%. На втором месте устройства с 16-дюймовыми экранами — 26%. Компактные ноутбуки с диагональю 14 дюймов занимают около 11% рынка, а крупные — всего 9%. Таким образом, аудитория всё чаще выбирает "золотую середину" между мобильностью и функциональностью.

В целом тенденция очевидна: рынок движется в сторону универсальных форматов. Пользователи хотят, чтобы ноутбук одинаково хорошо подходил и для работы, и для отдыха, и для развлечений.

Кто лидирует в продажах

В количественном выражении лидерство удерживает ASUS с долей 16%. На втором месте — HUAWEI (12%), за ними следует активно растущий китайский бренд (9%), а замыкают пятёрку Lenovo и безбрендовые устройства — по 7% каждая категория.

Если рассматривать денежное выражение, картина немного меняется: ASUS сохраняет первое место с долей 19%, за ней идут HUAWEI (11%), Apple (10%), китайский производитель (9%) и MSI (7%). Эти данные отражают не только популярность брендов, но и рост интереса к премиальному сегменту. Покупатели стали чаще выбирать ноутбуки с улучшенным дизайном, OLED-дисплеями, мощными процессорами и увеличенным временем автономной работы.

"Рынок ноутбуков уже несколько лет демонстрирует сбалансированное развитие: сохраняется устойчивый интерес к классическим форматам и одновременно растет доля премиальных и игровых решений", — отметил руководитель категории "Ноутбуки" компании "М. Видео" Кирилл Исаев.

Сравнение лидеров

Бренд Доля в штуках Доля в деньгах Особенности
ASUS 16% 19% Широкая линейка, оптимум цены и мощности
HUAWEI 12% 11% Акцент на дизайне и автономности
Apple - 10% Премиум-сегмент, экосистема устройств
Китайский бренд 9% 9% Быстро растущий игрок
MSI - 7% Игровые модели, высокая производительность

Советы: как выбрать ноутбук под задачи

  1. Для учебы и офиса. Подойдут устройства с процессорами Intel Core i5, AMD Ryzen 5, 8-16 ГБ оперативной памяти и SSD-диском от 512 ГБ. Отличный выбор — ASUS Vivobook, HUAWEI MateBook D.

  2. Для игр и графики. Лучше смотреть на модели с видеокартами NVIDIA RTX, мощным охлаждением и экраном от 16 дюймов — например, MSI Katana или ASUS TUF.

  3. Для путешествий и мобильной работы. Здесь важен вес и автономность — до 15 часов без подзарядки. Хорошие варианты — MacBook Air M3, HUAWEI MateBook X Pro.

  4. Для дома и развлечений. Можно выбрать универсальные модели с диагональю 15,6 дюйма и Full HD-дисплеем, например Lenovo IdeaPad.

Ошибки и альтернативы

  • Ошибка: покупать ноутбук "с запасом" мощности, переплачивая за лишние характеристики.
    Последствие: высокая цена и избыточное энергопотребление.
    Альтернатива: выбрать модель под реальные сценарии — работа, игры или мультимедиа.

  • Ошибка: экономить на оперативной памяти.
    Последствие: замедление работы, зависания.
    Альтернатива: не меньше 16 ГБ для стабильности.

  • Ошибка: недооценивать роль охлаждения.
    Последствие: перегрев и сокращение срока службы.
    Альтернатива: выбирайте модели с двухвентиляторной системой и корпусом из алюминия.

А что если ноутбук заменить планшетом?

Многие пользователи задумываются, стоит ли переходить на планшеты с клавиатурой. Но даже при развитии мобильных чипов полноценная работа с фото, видео и кодом остаётся за ноутбуками. Планшет хорош для путешествий и заметок, но в вопросах производительности пока уступает.

Плюсы и минусы популярных форматов

Формат Плюсы Минусы
14" Лёгкий, удобен в поездках Меньше экран
15,6" Оптимальный баланс Стандартная производительность
16" Комфорт для игр и графики Более крупный и тяжёлый

FAQ

Как выбрать ноутбук для работы дома?
Ищите модели с диагональю 15-16 дюймов, SSD-диском и автономностью не менее 8 часов. Отличный вариант — HUAWEI MateBook D или ASUS Vivobook.

Сколько стоит хороший игровой ноутбук?
В 2025 году средняя цена — от 100 до 150 тысяч рублей, в зависимости от видеокарты и дисплея.

Что лучше — Windows или macOS?
Для универсальных задач и игр подойдёт Windows. Для дизайна, видео и стабильности — macOS.

Мифы и правда

Миф 1. игровые ноутбуки слишком громоздкие.
Правда: современные модели стали легче — многие весят до 2 кг.

Миф 2. ноутбуки на macOS не подходят для офисных задач.
Правда: они отлично работают с офисными пакетами и облачными сервисами.

Миф 3. китайские бренды ненадёжны.
Правда: современные китайские производители предлагают качественные сборки и хорошие гарантии.

3 интересных факта о рынке ноутбуков

• Средний срок службы ноутбука в России — около 4 лет.
• Более 60% покупателей приобретают устройство онлайн.
• Игровые модели чаще всего покупают мужчины в возрасте 25-35 лет.

Исторический контекст

Первые ноутбуки появились на российском рынке в начале 90-х. Тогда устройства стоили как автомобиль и весили до 5 кг. С тех пор ноутбук превратился из роскоши в повседневный инструмент, а технологии шагнули настолько далеко, что даже компактные модели могут выполнять ресурсоёмкие задачи.

