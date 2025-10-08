На "яблоки" больше не тратятся: россияне нашли, чем заменить MacBook

Российский рынок электроники переживает активную перестройку — в сегменте ноутбуков и планшетов всё заметнее смещается баланс сил. По данным платформы "Авито" за третий квартал 2025 года, Apple по-прежнему удерживает первое место по объёму продаж, но именно китайские бренды демонстрируют рекордный рост. Покупатели всё чаще выбирают HONOR, HUAWEI и MECHREVO, которые сумели предложить мощные устройства по привлекательной цене.

Кто сегодня задаёт тон на рынке ноутбуков

Спрос на новые ноутбуки вырос на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом средняя цена устройств снизилась примерно на 6%. Падение цен связано не только с сезонными акциями, но и с расширением ассортимента китайских производителей, которые всё активнее осваивают средний ценовой сегмент.

Абсолютным лидером остаётся Apple, на долю которой приходится почти половина всех продаж (47%). При этом интерес к MacBook вырос на 18%, а средняя стоимость упала до 89 тысяч рублей. Для многих пользователей снижение цены стало стимулом перейти на технику Apple, которая всё ещё воспринимается как эталон надёжности и производительности.

На втором месте — ASUS. Тайваньский бренд удерживает долю в 9% и увеличил продажи на 21%. Средняя цена ноутбуков этой марки составляет около 74 тысяч рублей — на 6% меньше, чем кварталом ранее. На третьей позиции разместилась Lenovo, чьи устройства подорожали до 84 тысяч рублей, но рост спроса составил 20%.

Китайский прорыв: от HONOR до MECHREVO

Самый впечатляющий рывок продемонстрировал китайский бренд MECHREVO, специализирующийся на игровых ноутбуках. Продажи выросли в 2,5 раза, а средняя цена составила 116 тысяч рублей. Аналитики связывают это с активной экспансией китайских игровых моделей в России — они часто предлагают более мощное железо по меньшей цене, чем западные аналоги.

Положительная динамика наблюдается и у других китайских марок: HONOR прибавил 56%, а HUAWEI — 26%. При этом устройства остаются в доступной ценовой категории: 55 и 46 тысяч рублей соответственно. Такой рост подтверждает, что пользователи больше не боятся новых брендов — доверие к китайской электронике заметно выросло.

Планшеты: стабильность Apple и атака OnePlus

Продажи планшетов в России тоже показали рост — плюс 12% за квартал. Средняя цена при этом снизилась на 3%. Здесь ситуация похожа: Apple удерживает 47% рынка, Samsung — 12%, Xiaomi — 10%.

Средняя цена iPad снизилась до 45 тысяч рублей, а спрос вырос на 9%. Samsung, наоборот, поднял цены на 12% — до 30 тысяч, но сохранил рост продаж на уровне 7%. Xiaomi укрепила позиции в бюджетном сегменте: продажи увеличились на 26%, а средняя стоимость упала до 21 тысячи.

Однако настоящий рекорд поставил OnePlus — спрос на планшеты бренда вырос в 2,5 раза. Это связано с появлением в продаже серии Pad 2, где удалось объединить качественный экран, автономность и цену около 39 тысяч рублей. У HUAWEI и HONOR тоже значительный прирост — 72% и 55% соответственно, при ценах 20 и 17 тысяч рублей.

Сравнение лидеров

Бренд Средняя цена (₽) Рост продаж Доля рынка Apple 89 000 +18% 47% ASUS 74 000 +21% 9% Lenovo 84 000 +20% 9% MECHREVO 116 000 +150% 3% HONOR 55 000 +56% 4% HUAWEI 46 000 +26% 4%

Как выбрать ноутбук под свои задачи

Для работы и учёбы — подойдут модели HUAWEI MateBook или Lenovo IdeaPad с экраном от 14 дюймов и процессором Intel Core i5 или Ryzen 5. Для игр — лучше обратить внимание на MECHREVO, ASUS TUF или Lenovo Legion с видеокартами NVIDIA RTX. Для путешествий и офиса — идеальны ультрабуки HONOR MagicBook или MacBook Air с чипом M2, отличающиеся лёгкостью и автономностью. Для творчества — MacBook Pro или ASUS ZenBook Pro с калиброванным дисплеем и мощной графикой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка ноутбука "на вырост" с устаревшими комплектующими.

Последствие: устройство быстро теряет актуальность.

Альтернатива: выбирать модели 2024-2025 годов с поддержкой Wi-Fi 6 и SSD на 512 ГБ.

Ошибка: экономия на оперативной памяти.

Последствие: тормоза даже при базовых задачах.

Альтернатива: минимум 16 ГБ для комфортной работы.

Ошибка: игнорирование охлаждения.

Последствие: перегрев и снижение производительности.

Альтернатива: использовать игровые ноутбуки с системой жидкостного или турбинного охлаждения, например MECHREVO Deep Sea.

А что если смотреть в будущее?

Эксперты прогнозируют, что через пару лет доля китайских брендов на российском рынке электроники может достигнуть 60%. Apple останется сильным игроком, но без ценовой гибкости компания рискует уступить место конкурентам, которые быстрее адаптируются к локальным запросам. Особенно это заметно в сегменте игровых и универсальных устройств, где важна производительность при адекватной стоимости.

Плюсы и минусы популярных брендов

Бренд Плюсы Минусы Apple Высокое качество сборки, автономность, экосистема Высокая цена, ограниченная совместимость ASUS Широкая линейка, надёжность, дизайн Нестабильные цены, шумные кулеры Lenovo Хорошее соотношение цены и производительности Не всегда эргономичная клавиатура MECHREVO Мощные игровые решения, оптимальная цена Мало сервисных центров HONOR Доступные ультрабуки, лёгкий корпус Средняя автономность HUAWEI Отличные экраны и звук Ограничения в ПО после санкций

FAQ

Как выбрать ноутбук для игр?

Ориентируйтесь на процессоры серии i7 или Ryzen 7 и видеокарты NVIDIA RTX. Среди доступных моделей — MECHREVO и ASUS TUF Gaming.

Что лучше: MacBook или ультрабук на Windows?

Для офиса и дизайна — MacBook. Для игр и инженерных задач — ноутбуки на Windows с мощной графикой.

Сколько стоит хороший ноутбук для учёбы?

Средний диапазон — от 45 до 70 тысяч рублей. Это устройства HONOR MagicBook, HUAWEI MateBook и Lenovo IdeaPad.

Мифы и правда

Миф: китайские ноутбуки быстро ломаются.

Правда: современные модели HONOR и HUAWEI проходят те же тесты надёжности, что и устройства топ-брендов.

Миф: все ноутбуки Apple одинаковые.

Правда: модели отличаются по чипам, диагонали и назначению — от лёгких Air до мощных Pro.

Миф: планшеты не заменят ноутбук.

Правда: современные iPad и OnePlus Pad 2 справляются с офисными задачами и графикой не хуже ультрабуков.

3 интересных факта

• OnePlus запустила производство планшетов всего два года назад, но уже обогнала по динамике продаж некоторых гигантов рынка.

• MECHREVO начинала как студенческий стартап и теперь экспортирует технику в 20 стран.

• Первые MacBook появились в 2006 году и до сих пор считаются символом инноваций в дизайне.

Исторический контекст

В начале 2010-х на российском рынке безраздельно властвовали ASUS, Acer и Apple. Но с 2020-х ситуация изменилась — на фоне санкций и ухода ряда брендов освободившиеся ниши заняли китайские производители. Их успех во многом объясняется локализацией поставок, гибкими ценами и быстрым обновлением линеек.

Сейчас именно они задают тон в инновациях: от интеграции искусственного интеллекта в интерфейсы до энергоэффективных процессоров нового поколения.