От лысого котёнка до кудрявого красавца: удивительная трансформация лапермов
Кошки породы лаперм - настоящие кудрявые чудеса в мире фелинологии. Их шерсть закручивается в мягкие завитки, будто сделанные парикмахером, а характер сочетает дружелюбие, любопытство и поразительную привязанность к человеку. Эта порода не создана селекционерами: природа сама подарила миру "кошек с химической завивкой".
Как появились кудрявые мурлыки
История породы началась в 1980-х годах в американском штате Орегон. Тогда мода на химическую завивку была в самом разгаре, и появление котят с кудрявой шерстью казалось шуткой судьбы. Первого необычного малыша заметили на ферме — он родился полностью лысым, а спустя несколько месяцев его тело покрылось мягкой, волнистой шерстью.
Этих кошек назвали лапермами - от английского perm ("завивка"). Позже селекционеры начали разводить таких животных, фиксируя естественную мутацию, ответственную за кудрявость.
"Ген, отвечающий за завитки лаперма, не связан с другими породами рексов — это отдельная природная линия", — пояснил фелинолог Александр Ефимов.
Сегодня лапермы признаны международными организациями, включая CFA и TICA, и остаются одной из самых редких пород в мире.
Как выглядят лапермы
Главная особенность этих кошек — завитая шерсть, которая может быть любой длины и окраса. У некоторых представителей усы тоже скручиваются в изящные пружинки, что придаёт им особенно забавный вид.
-
Тело: гибкое и мускулистое, среднего размера.
-
Голова: клиновидная, с мягкими очертаниями.
-
Глаза: крупные, миндалевидные, могут быть любого цвета.
-
Шерсть: мягкая, упругая, "пружинит" при касании.
Любопытно, что котята лаперма часто рождаются лысыми или почти без шерсти, а завитки проявляются позже, примерно через 2-3 месяца. После каждой линьки текстура может меняться: кудри становятся то плотнее, то слабее — словно кошка постоянно обновляет причёску.
Характер и повадки
Лапермы — воплощение доброжелательности и контакта с человеком. Они не просто мурлычут рядом, а стараются быть в центре внимания, будто понимая, что приносят радость.
-
Очень привязаны к хозяину и плохо переносят одиночество.
-
Любят сидеть на коленях или на плечах.
-
Интеллектуальны: быстро учатся открывать двери, приносить игрушки.
-
Проявляют "кошачий альпинизм" — забираются на шкафы и шторы ради удовольствия.
"Лаперм — это кот-психолог, который чувствует настроение человека и умеет успокаивать прикосновением", — отметила заводчица Марина Лебедева.
Таблица "Сравнение" с другими кудрявыми породами
|Порода
|Особенность шерсти
|Характер
|Уровень активности
|Лаперм
|Натуральные завитки, мягкие и упругие
|Очень общительный
|Высокий
|Корниш-рекс
|Короткая, плотная, волнистая
|Игривый, разговорчивый
|Очень высокий
|Селкирк-рекс
|Плотные завитки, плюшевая текстура
|Спокойный, уравновешенный
|Средний
|Девон-рекс
|Короткая, бархатистая
|Ласковый и энергичный
|Высокий
Советы шаг за шагом: как ухаживать за лапермом
-
Расчёсывайте раз в неделю. Мягкая щётка или гребень с редкими зубьями помогут сохранить форму завитков.
-
Не используйте фены. Горячий воздух разрушает естественную волну. Лучше дать шерсти высохнуть естественно.
-
Купайте нечасто. Избыточное мытьё вымывает натуральные масла, из-за чего завитки теряют упругость.
-
Следите за питанием. Омега-3 и витамины A и E помогают поддерживать здоровье шерсти.
-
Стерилизация улучшает шерсть. Отмечено, что после неё завитки становятся более выраженными.
А что если у котёнка выпрямилась шерсть?
Не стоит паниковать. У лапермов завитки могут временно исчезнуть в период роста или после линьки. Через несколько недель они возвращаются. Это естественная особенность породы, а не дефект.
Таблица "Плюсы и минусы" породы
|Плюсы
|Минусы
|Эффектная внешность
|Требует внимания и общения
|Нежный, дружелюбный характер
|Плохо переносит одиночество
|Минимальный уход за шерстью
|Склонность к "разговорам"
|Подходит детям и другим животным
|Высокая активность
FAQ
Подходит ли лаперм аллергикам?
Частично да. У них меньше перхоти, но полностью гипоаллергенной породы не существует.
Можно ли держать лаперма в квартире?
Да, это идеальный квартирный кот — активный, но аккуратный. Главное, обеспечить игрушки и место для лазания.
Сколько живут лапермы?
В среднем 13-16 лет, при хорошем уходе — до 18.
Мифы и правда
-
Миф: кудрявость — результат селекции.
Правда: порода возникла естественно, без вмешательства человека.
-
Миф: лаперм требует ежедневного ухода.
Правда: шерсть не путается и почти не выпадает.
-
Миф: коты с кудрями — капризные.
Правда: напротив, они одни из самых ласковых и терпеливых.
Три интересных факта
-
После каждой линьки у лаперма может меняться не только структура шерсти, но и оттенок.
-
Завитки проявляются даже на усах и бровях — у некоторых котов они закручиваются спиралью.
-
Порода остаётся редкой: в мире насчитывается всего около 10 тысяч зарегистрированных лапермов.
Исторический контекст
Появление лапермов стало сенсацией в 1980-х — в эпоху, когда естественные мутации у кошек изучались особенно активно. В отличие от искусственно выведенных пород, лаперм сохранил природную выносливость и крепкий иммунитет. Сегодня эта "кошка с перманентом" стала символом естественной красоты и дружелюбия.
