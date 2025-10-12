От лысого котёнка до кудрявого красавца: удивительная трансформация лапермов

Кошки породы лаперм - настоящие кудрявые чудеса в мире фелинологии. Их шерсть закручивается в мягкие завитки, будто сделанные парикмахером, а характер сочетает дружелюбие, любопытство и поразительную привязанность к человеку. Эта порода не создана селекционерами: природа сама подарила миру "кошек с химической завивкой".

Как появились кудрявые мурлыки

История породы началась в 1980-х годах в американском штате Орегон. Тогда мода на химическую завивку была в самом разгаре, и появление котят с кудрявой шерстью казалось шуткой судьбы. Первого необычного малыша заметили на ферме — он родился полностью лысым, а спустя несколько месяцев его тело покрылось мягкой, волнистой шерстью.

Этих кошек назвали лапермами - от английского perm ("завивка"). Позже селекционеры начали разводить таких животных, фиксируя естественную мутацию, ответственную за кудрявость.

"Ген, отвечающий за завитки лаперма, не связан с другими породами рексов — это отдельная природная линия", — пояснил фелинолог Александр Ефимов.

Сегодня лапермы признаны международными организациями, включая CFA и TICA, и остаются одной из самых редких пород в мире.

Как выглядят лапермы

Главная особенность этих кошек — завитая шерсть, которая может быть любой длины и окраса. У некоторых представителей усы тоже скручиваются в изящные пружинки, что придаёт им особенно забавный вид.

Тело: гибкое и мускулистое, среднего размера.

Голова: клиновидная, с мягкими очертаниями.

Глаза: крупные, миндалевидные, могут быть любого цвета.

Шерсть: мягкая, упругая, "пружинит" при касании.

Любопытно, что котята лаперма часто рождаются лысыми или почти без шерсти, а завитки проявляются позже, примерно через 2-3 месяца. После каждой линьки текстура может меняться: кудри становятся то плотнее, то слабее — словно кошка постоянно обновляет причёску.

Характер и повадки

Лапермы — воплощение доброжелательности и контакта с человеком. Они не просто мурлычут рядом, а стараются быть в центре внимания, будто понимая, что приносят радость.

Очень привязаны к хозяину и плохо переносят одиночество.

Любят сидеть на коленях или на плечах.

Интеллектуальны: быстро учатся открывать двери, приносить игрушки.

Проявляют "кошачий альпинизм" — забираются на шкафы и шторы ради удовольствия.

"Лаперм — это кот-психолог, который чувствует настроение человека и умеет успокаивать прикосновением", — отметила заводчица Марина Лебедева.

Таблица "Сравнение" с другими кудрявыми породами

Порода Особенность шерсти Характер Уровень активности Лаперм Натуральные завитки, мягкие и упругие Очень общительный Высокий Корниш-рекс Короткая, плотная, волнистая Игривый, разговорчивый Очень высокий Селкирк-рекс Плотные завитки, плюшевая текстура Спокойный, уравновешенный Средний Девон-рекс Короткая, бархатистая Ласковый и энергичный Высокий

Советы шаг за шагом: как ухаживать за лапермом

Расчёсывайте раз в неделю. Мягкая щётка или гребень с редкими зубьями помогут сохранить форму завитков. Не используйте фены. Горячий воздух разрушает естественную волну. Лучше дать шерсти высохнуть естественно. Купайте нечасто. Избыточное мытьё вымывает натуральные масла, из-за чего завитки теряют упругость. Следите за питанием. Омега-3 и витамины A и E помогают поддерживать здоровье шерсти. Стерилизация улучшает шерсть. Отмечено, что после неё завитки становятся более выраженными.

А что если у котёнка выпрямилась шерсть?

Не стоит паниковать. У лапермов завитки могут временно исчезнуть в период роста или после линьки. Через несколько недель они возвращаются. Это естественная особенность породы, а не дефект.

Таблица "Плюсы и минусы" породы

Плюсы Минусы Эффектная внешность Требует внимания и общения Нежный, дружелюбный характер Плохо переносит одиночество Минимальный уход за шерстью Склонность к "разговорам" Подходит детям и другим животным Высокая активность

FAQ

Подходит ли лаперм аллергикам?

Частично да. У них меньше перхоти, но полностью гипоаллергенной породы не существует.

Можно ли держать лаперма в квартире?

Да, это идеальный квартирный кот — активный, но аккуратный. Главное, обеспечить игрушки и место для лазания.

Сколько живут лапермы?

В среднем 13-16 лет, при хорошем уходе — до 18.

Мифы и правда

Миф: кудрявость — результат селекции.

Правда: порода возникла естественно, без вмешательства человека.

Миф: лаперм требует ежедневного ухода.

Правда: шерсть не путается и почти не выпадает.

Миф: коты с кудрями — капризные.

Правда: напротив, они одни из самых ласковых и терпеливых.

Три интересных факта

После каждой линьки у лаперма может меняться не только структура шерсти, но и оттенок. Завитки проявляются даже на усах и бровях — у некоторых котов они закручиваются спиралью. Порода остаётся редкой: в мире насчитывается всего около 10 тысяч зарегистрированных лапермов.

Исторический контекст

Появление лапермов стало сенсацией в 1980-х — в эпоху, когда естественные мутации у кошек изучались особенно активно. В отличие от искусственно выведенных пород, лаперм сохранил природную выносливость и крепкий иммунитет. Сегодня эта "кошка с перманентом" стала символом естественной красоты и дружелюбия.