Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ланьчжоу
Ланьчжоу
© commons.wikimedia.org by xiquinhosilva is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:22

Ланьчжоу - ворота в историю Китая и одно из самых красивых мест страны

Ланьчжоу в Ганьсу: древний город на Великом Шёлковом пути и центр промышленности

Ланьчжоу — административный центр провинции Ганьсу и один из ключевых городов центрального Китая. Он расположен на берегу легендарной реки Хуанхэ, в окружении горных хребтов, что придаёт ему особую живописность. Сегодня здесь проживает более 3,15 миллиона человек. Ланьчжоу — это одновременно промышленный, культурный и туристический центр, где гармонично сочетаются древние традиции и современность.

Промышленность и транспортное значение

Ланьчжоу занимает особое место в экономике Китая. Город является крупным промышленным узлом, где представлены десятки отраслей:

  • химическая и нефтеперерабатывающая,
  • машиностроительная,
  • суконная и кожевенная,
  • табачная и пищевая.

Кроме того, Ланьчжоу играет стратегическую роль как транспортный центр, соединяющий восток и запад страны. Такое положение сделало его важным пунктом Великого Шёлкового пути: именно через Ланьчжоу проходили караваны, нагруженные шелком, нефритом, драгоценностями, порохом и бумагой. В древности это был единственный крупный город на участке пути длиной более 1600 километров.

Историческое наследие

История Ланьчжоу насчитывает более двух тысяч лет. Первые упоминания относятся к 778 году до н. э. В период династии Хань город назывался "Юньу", что в переводе означает "Золотой город".

  • VIII век - после падения Тан город переходит под контроль Тибета.
  • XIII век - Ланьчжоу подвергается нашествию монголов.
  • XX век - в период японской оккупации город понёс серьёзные разрушения, однако был восстановлен и вновь обрел статус важного культурного центра.

Память о Шёлковом пути

Сегодня память о караванах оживает в парке Биньхэ, протянувшемся вдоль Хуанхэ. Среди зелени здесь установлены скульптуры паломников, верблюдов и торговцев, напоминающие о многовековой истории города и его роли в торговле.

Природа и достопримечательности

Парк Ланшань

Расположенный на вершине горы Гаоланшан, парк протянулся на 10 километров. Когда-то он был почти полностью уничтожен в годы войны, но благодаря жителям города восстановлен и теперь является любимым местом отдыха.

Белая пагода

Возведённая в эпоху династии Мин, она поднимается на 17 метров и состоит из семи уровней. Пагода стала символом северного берега Хуанхэ и одним из главных объектов паломничества.

Парк пяти источников

Это не только место отдыха горожан, но и историко-культурный заповедник. Здесь расположены храмы, мост Войны, мемориальный зал Чжоншан и знаменитый храм Чунцин. На протяжении двух тысяч лет парк сохраняет значение центра общественной жизни.

Сравнение: древний и современный Ланьчжоу

Период Особенности Роль города
Древность (VIII в. до н. э.) "Золотой город" Юньу Торговый центр династии Хань
Средневековье Под властью Тибета и Монголии Стратегический узел
Новое время Крупный рынок на Шёлковом пути Экономический центр региона
Современность Миллионный город с промышленностью Промышленность, туризм, культура

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Ланьчжоу

  1. Начните прогулку с парка Биньхэ и скульптур караванов.
  2. Поднимитесь в парк Ланшань, чтобы насладиться панорамой города.
  3. Посетите Белую пагоду на северном берегу Хуанхэ.
  4. Обязательно загляните в Парк пяти источников — это историческое сердце города.
  5. Попробуйте знаменитую лапшу "Ланьчжоу ламянь", ставшую гастрономической визиткой региона.

FAQ

Как добраться до Ланьчжоу?
На самолёте (международный аэропорт), поезде или автобусе.

Сколько времени нужно для осмотра города?
2-3 дня достаточно, чтобы увидеть основные достопримечательности.

Что попробовать в Ланьчжоу?
Лапшу ламянь, блюда из баранины и местные сладости.

Ланьчжоу справедливо называют колыбелью китайской цивилизации. Его роль в истории Шёлкового пути, богатые культурные памятники, живописные парки и гармония традиций и современности делают его одним из наиболее значимых и привлекательных городов Поднебесной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для поездки на Новый год визы быстрее всего выдают Греция, Венгрия и Швейцария — данные турагентов вчера в 19:09

Шенген к Новому году: у кого ещё есть шансы, а кто рискует встретить праздник дома

Какие страны ещё выдают шенген россиянам перед зимними праздниками и где реальные шансы успеть получить визу до Нового года?

Читать полностью » В Гонконге насчитывается более 350 небоскрёбов — мировой рекорд по числу высоток вчера в 18:00

Гонконг без толпы: как усталость после перелёта превращается в приключение

Прибыв в Гонконг рано утром, можно открыть захватывающий мир. Секреты удачного времяпрепровождения без номера. Читайте про атмосферные места, атмосферу и кулинарные открытия.

Читать полностью » Сериал Ияну основан на мифологии йоруба и истории Бенина — альтернатива западным супергероям вчера в 17:54

Дитя чуда против древнего зла: сериал, который меняет представление об Африке

Сериал 'Ияну: Дитя чуда' открывает новые грани африканской культуры и мифологии, вдохновляя зрителей по всему миру. Откройте для себя уникальные элементы сюжета и персонажей!

Читать полностью » Coral Travel: цены на отдых в Турции летом 2026 года вырастут на 5–10% вчера в 16:17

Второй дом для россиян: Турция встречает как родных, но выставляет новый счёт

Узнайте, как изменятся цены на отдых в Турции в 2026 году. Инфляция, ошибки туристов и советы по экономии — все в нашем обзоре.

Читать полностью » Бандурин: для шенгенской визы россиянам нужно около 300 тысяч рублей на счёте на 2 недели вчера в 15:49

Шенгенский визовый фильтр ужесточился: без нужной суммы даже бронь не спасёт

Выдача шенгенской визы зависит от финансовых требований. 300-600 тысяч рублей — это минимальная сумма на счете для путешественников из России. Узнайте, как избежать ошибок и правильно спланировать свой бюджет.

Читать полностью » Термин вчера в 14:38

Обман под лозунгом "уединение": как не ошибиться при выборе домика на отдых

Как выбрать идеальный домик для отпуска на природе? Узнайте, какие ловушки могут ждать вас в описаниях, и как избежать ошибок аренды.

Читать полностью » Визовые агенты: Испания ограничила приём заявок на шенген до 25 мест в день на всю Россию вчера в 13:22

Испания "прикрыла шлагбаум" для россиян: как 25 слотов в день превратили шенген в лотерею

Получение испанской визы резко осложнилось: 25 мест в день для россиян. Подробности о ценах, ограничениях и полезные советы для путешественников.

Читать полностью » История Кучара: от столицы древнего государства до современного города вчера в 12:17

Пещеры Тысячи Будд: тайна буддийского наследия Кучара в Китае

Кучар — древняя столица Восточного Туркестана, где сохранились пещеры Тысячи Будд, уникальные пейзажи и знаменитые абрикосовые сады.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Google добавил в Android Auto фильтрацию звонков и автоматические заметки
Красота и здоровье

Кардиолог Ольга Савонина: аритмия после еды может указывать на болезни сердца и ЖКТ
Наука

Университет Цюриха: в Альпах найден скелет морской рептилии с кожей
Спорт и фитнес

ВОЗ рекомендовала овощи, фрукты и бобовые вместо жёстких диет для снижения веса
Питомцы

Врачи предупредили: шоколад и колбаса опасны для кошек и собак
Садоводство

Брокколи формирует крупные кочаны при посадке рядом со свеклой, салатом, ревенем и ромашкой
Технологии

Приложение Sora от OpenAI заняло третье место в App Store за два дня
Спорт и фитнес

Medportal: ранние пробежки снижают стресс и повышают концентрацию на работе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet