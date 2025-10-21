Китайский язык взлетел в 3 раза: что происходит на Урале с учебниками и репетиторами
В сентябре 2025 года жители Челябинской области активно занялись изучением иностранных языков. Особенно выделился китайский - спрос на обучение ему вырос в 3,2 раза по сравнению с августом. Такие данные приводит сайт "Авито Услуги".
Китайский — новый лидер
"Для рабочих целей наиболее популярным стал китайский язык: количество запросов на обучение в сентябре увеличилось в 3,2 раза, а число предложений выросло на 80%", — сообщили в пресс-службе платформы.
Рост интереса связан прежде всего с деловыми потребностями. Всё больше жителей региона изучают китайский язык для профессионального общения и сотрудничества с партнёрами из Китая.
Английский и немецкий не сдают позиции
Спрос на английский язык в Челябинской области и в самом Челябинске вырос в два раза. Количество объявлений от преподавателей увеличилось на 41% по региону и на 23% в областном центре.
На третьем месте по популярности оказался немецкий язык: интерес к нему вырос на 54% по области и на 69% в Челябинске. При этом количество репетиторов, предлагающих обучение немецкому, увеличилось почти на 80%.
Французский язык показал более умеренный рост — на 11%, что совпало с увеличением числа предложений на ту же величину.
Почему растёт интерес к восточным языкам
По словам Игоря Санникова, руководителя категории "Обучение" на Авито Услугах, по всей России в начале осени наблюдается всплеск интереса к восточным языкам — китайскому и арабскому.
"Это связано с планированием поездок за границу, а также с деловыми задачами. Бизнесмены готовятся к переговорам и новым проектам с зарубежными партнёрами", — отметил Санников.
