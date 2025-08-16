Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
камеры фиксации нарушений
камеры фиксации нарушений
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:27

Водителям грозит до 7000 рублей — камеры на полосу ловят даже опытных

МВД России разъяснило правила установки камер на выделенные полосы и обочины

Фраза "Впереди камера на полосу!" уже стала привычной для автолюбителей. Но что скрывается за этим предупреждением навигатора, и почему эти комплексы играют всё более важную роль в контроле дорожного движения?

Что такое камера на полосу

Под "камерой на полосу" (КнП) обычно понимают автоматический комплекс фотовидеофиксации, который контролирует выезд на обочину, выделенные полосы для общественного транспорта, трамвайные пути, а также тротуары и пешеходные зоны. Хотя в законодательстве такого термина нет, функционал КнП реализуется за счёт многофункциональных дорожных камер.

Эти комплексы устанавливаются в местах с интенсивным движением, повышенной аварийностью или временными ограничениями.

Виды комплексов

Согласно ГОСТ Р 57144-2016, камеры делятся на несколько типов:

  • Стационарные — закреплены на опорах вдоль дороги, работают круглосуточно, могут контролировать до четырёх полос.
  • Мобильные — монтируются в патрульные автомобили или общественный транспорт, используются для временного контроля.
  • Передвижные — устанавливаются на треногах, штативах или спецмашинах, чаще всего фиксируют превышение скорости, но способны определять и другие нарушения.
  • Носимые — компактные устройства для временного контроля, не требующие специальных конструкций.

Размещение и правила

Постановление правительства РФ № 754 от 01.06.2024 чётко регламентирует, где можно ставить камеры. Информация о местах их установки должна быть в открытом доступе на сайте МВД. На дорогах для этого могут использоваться специальные щиты и знак 6.22 "Фотовидеофиксация".

В населённых пунктах камеры устанавливают не ближе чем в 1 км друг от друга, вне городов — не менее 5 км. При этом мобильные комплексы не должны создавать опасности для участников движения.

Как выглядят камеры

Внешний вид КнП зависит от модели:

  • стационарные — вытянутые конструкции с инфракрасными прожекторами или коробчатые боксы;
  • мобильные — встроены в балку со спецсигналами патрульных машин;
  • переносные — небольшие камеры на треноге.

Принцип работы

Комплекс фиксирует факт движения по запрещённой полосе с помощью фото- и видеокамер, передаёт данные в центр обработки, где по номеру автомобиля формируется постановление о штрафе.

Для измерения скорости применяются радарные и лазерные технологии.

Что фиксируют КнП

Камеры на полосу определяют:

  • выезд на выделенные полосы для общественного транспорта и такси;
  • движение по обочине;
  • заезд на тротуары, велодорожки и пешеходные зоны;
  • выезд на трамвайные пути, если это запрещено.

Штрафы

Сумма наказания зависит от вида нарушения:

  • движение по выделенной полосе — 2250 ₽, в Москве и Петербурге — 4500 ₽;
  • движение по обочине — 2250 ₽;
  • заезд на тротуары и велодорожки — 2000 ₽;
  • выезд на трамвайные пути при объезде препятствия — 1500-2250 ₽;
  • выезд на трамвайные пути встречного направления — 7000 ₽ (повторное нарушение — столько же).

При фиксации автоматикой водительские права не отбирают, что является важным отличием от остановки инспектором.

Камеры на полосу становятся всё более заметным инструментом в борьбе с нарушителями, помогая поддерживать порядок на дорогах и снижать аварийность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки российских автомобилей на киргизских заводах сегодня в 3:37

Не Китай и не Европа: где Россия собирается строить новые автомобили

Россия и Киргизия обсуждают запуск сборки машин на местных заводах, что может изменить баланс автопрома в Центральной Азии.

Читать полностью » Мифы о безопасности автомобилей: исследование от автоэкспертов вчера в 23:45

Разоблачение: почему механика не всегда экономит

Оказывается, "механика" не всегда экономичнее, а полный привод — не гарантия безопасности. Автомеханик развеивает 5 популярных мифов, которые могут дорого вам обойтись.

Читать полностью » Механическая коробка передач: 5 ошибок водителей, ведущих к поломке вчера в 22:36

Механика под угрозой: какие действия водителей приводят к катастрофе

Вы уверены, что правильно управляете "механикой"? Автомеханик назвал топ-5 ошибок, которые губят коробку передач. Узнайте, как продлить её жизнь и избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Подписка на автомобиль: скрытые платежи и условия вчера в 22:27

Подписка на авто: почему вы платите больше, чем думаете

Владелец автосалона раскрыл правду о подписке на машины. Почему долгосрочная аренда может оказаться дороже кредита и какие подводные камни скрывают договоры?

Читать полностью » Новый порядок медосвидетельствования на опьянение вступит в силу в России с 1 сентября 2025 года вчера в 21:20

Проверка на опьянение меняется: эти нюансы могут сыграть против вас

С сентября 2025 года в РФ вступает в силу новый порядок медосвидетельствования. Рассказываем, что изменится и какие нюансы теперь учтены в процедуре.

Читать полностью » Эксперты 32CARS.RU назвали причины роста интереса к дизельным авто в России вчера в 20:13

Мотор, который экономит на каждой поездке: как дизель бьёт бензин по расходу

В 2025 году дизельные авто вновь в тренде в России. Эксперты раскрывают, почему современные дизели экономичны, надёжны и не боятся даже суровой зимы.

Читать полностью » Daily Mail: Volkswagen ввёл платную подписку на полную мощность ID.3 вчера в 19:09

Купил электромобиль — а мотор "на замке": как Volkswagen превратил скорость в услугу

Volkswagen предлагает владельцам ID.3 платить ежемесячно за разблокировку полной мощности двигателя. Почему это вызвало бурю споров в автосообществе?

Читать полностью » В Россию привезли первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max 2025 из Китая вчера в 18:58

Электрокроссовер, за которым в Китае очередь на год, уже проехал по российским дорогам

В Россию прибыли первые Xiaomi YU7 Max — мощные электрокроссоверы с разгоном до 100 км/ч за 3,2 секунды. Почему их появление так удивляет?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Отёк мозга у Тиграна Кеосаяна снижается, шанс выхода из комы вырос до 50%
Наука и технологии

Учёные из международной группы нашли в "мусорной" ДНК механизмы управления генами
Дом

Простой способ уборки потолка с телескопической шваброй
Спорт и фитнес

Полный комплекс упражнений в постели от персональных тренеров из США
Еда

Салат с курицей и овощами: рецепт от шеф-повара ресторана
Туризм

Где проходят винные туры на Черноморском побережье
Спорт и фитнес

Барбара Джиссер: тренировки помогают замедлить прогрессирование рассеянного склероза
Садоводство

Специалисты назвали состав удобрения для орхидей из никотиновой кислоты и глицина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru