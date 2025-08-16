Водителям грозит до 7000 рублей — камеры на полосу ловят даже опытных

Фраза "Впереди камера на полосу!" уже стала привычной для автолюбителей. Но что скрывается за этим предупреждением навигатора, и почему эти комплексы играют всё более важную роль в контроле дорожного движения?

Что такое камера на полосу

Под "камерой на полосу" (КнП) обычно понимают автоматический комплекс фотовидеофиксации, который контролирует выезд на обочину, выделенные полосы для общественного транспорта, трамвайные пути, а также тротуары и пешеходные зоны. Хотя в законодательстве такого термина нет, функционал КнП реализуется за счёт многофункциональных дорожных камер.

Эти комплексы устанавливаются в местах с интенсивным движением, повышенной аварийностью или временными ограничениями.

Виды комплексов

Согласно ГОСТ Р 57144-2016, камеры делятся на несколько типов:

Стационарные — закреплены на опорах вдоль дороги, работают круглосуточно, могут контролировать до четырёх полос.

— закреплены на опорах вдоль дороги, работают круглосуточно, могут контролировать до четырёх полос. Мобильные — монтируются в патрульные автомобили или общественный транспорт, используются для временного контроля.

— монтируются в патрульные автомобили или общественный транспорт, используются для временного контроля. Передвижные — устанавливаются на треногах, штативах или спецмашинах, чаще всего фиксируют превышение скорости, но способны определять и другие нарушения.

— устанавливаются на треногах, штативах или спецмашинах, чаще всего фиксируют превышение скорости, но способны определять и другие нарушения. Носимые — компактные устройства для временного контроля, не требующие специальных конструкций.

Размещение и правила

Постановление правительства РФ № 754 от 01.06.2024 чётко регламентирует, где можно ставить камеры. Информация о местах их установки должна быть в открытом доступе на сайте МВД. На дорогах для этого могут использоваться специальные щиты и знак 6.22 "Фотовидеофиксация".

В населённых пунктах камеры устанавливают не ближе чем в 1 км друг от друга, вне городов — не менее 5 км. При этом мобильные комплексы не должны создавать опасности для участников движения.

Как выглядят камеры

Внешний вид КнП зависит от модели:

стационарные — вытянутые конструкции с инфракрасными прожекторами или коробчатые боксы;

мобильные — встроены в балку со спецсигналами патрульных машин;

переносные — небольшие камеры на треноге.

Принцип работы

Комплекс фиксирует факт движения по запрещённой полосе с помощью фото- и видеокамер, передаёт данные в центр обработки, где по номеру автомобиля формируется постановление о штрафе.

Для измерения скорости применяются радарные и лазерные технологии.

Что фиксируют КнП

Камеры на полосу определяют:

выезд на выделенные полосы для общественного транспорта и такси;

движение по обочине;

заезд на тротуары, велодорожки и пешеходные зоны;

выезд на трамвайные пути, если это запрещено.

Штрафы

Сумма наказания зависит от вида нарушения:

движение по выделенной полосе — 2250 ₽, в Москве и Петербурге — 4500 ₽;

движение по обочине — 2250 ₽;

заезд на тротуары и велодорожки — 2000 ₽;

выезд на трамвайные пути при объезде препятствия — 1500-2250 ₽;

выезд на трамвайные пути встречного направления — 7000 ₽ (повторное нарушение — столько же).

При фиксации автоматикой водительские права не отбирают, что является важным отличием от остановки инспектором.

Камеры на полосу становятся всё более заметным инструментом в борьбе с нарушителями, помогая поддерживать порядок на дорогах и снижать аварийность.