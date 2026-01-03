Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка и ландыши
© commons.wikimedia.org by Alex Troshenkov is licensed under CC BY-SA 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:21

Ландыши расширяют масштаб: интриги и наследство переплетаются с музыкой, которая не даёт героям молчать

Второй сезон Ландышей стартовал 1 января 2026 года — Wink

Премьера нового сезона "Ландышей" стартовала с узнаваемого для проекта акцента на музыку — и это сразу задаёт тон продолжению истории. Об этом сообщает Wink, где 1 января 2026 года вышла первая серия второго сезона сериала, получившего название "Ландыши. Вторая весна". Новые эпизоды будут появляться на платформе каждый четверг, продолжая линию, в которой личные конфликты героев постоянно пересекаются с их творческими решениями.

Премьера и график выхода серий

Второй сезон официально стартовал 1 января 2026 года, а первую серию уже можно посмотреть на Wink. Платформа сразу обозначила регулярный ритм релизов: следующие эпизоды будут выходить каждую неделю по четвергам. Такой график рассчитан на долгую дистанцию просмотра и сохранение интереса к развитию истории.

Продолжение получило подзаголовок "Вторая весна", подчёркивающий смену эмоционального регистра. История движется к более жёстким испытаниям, а главной героине предстоит пережить события, которые затрагивают не только личные отношения, но и привычный жизненный уклад. В Wink отмечают, что линия сериала расширяется — вместе с масштабом конфликтов.

Саундтреки: альбом и новые голоса

К выходу сезона выпущен альбом саундтреков, в который вошли шесть треков. Автором музыки снова стал композитор и резидент арт-кластера "Таврида" Илья Аноприев, работавший над первой частью проекта. В релиз вошли песни "Родина", "Найди меня", "Никто тебя не ждет" его проекта "7 станций", композиция "Я тебя найду" в исполнении Наталики и две песни NANSI (Анастасии Белявской) — "Милый потерпи" и "Про тебя, про меня".

"Если в первом сезоне музыка была больше про нежность, про первые чувства и хрупкость, то во втором появляется больше глубины. Больше внутренней тишины и больше вопросов, которые герои задают себе и друг другу", — рассказал композитор Илья Аноприев.

Создатели отмечают, что во втором сезоне прозвучат и исполнители, знакомые зрителям по первой части. Среди них — Женя Трофимов и группа "Комната культуры", Beautiful Boys, NEMIGA, а также новые имена, которые расширят музыкальный состав проекта и его стилевую палитру.

Главный трек сезона и масштаб музыкальной части

Одним из ключевых саундтреков продолжения станет песня главных героев "Последний вальс" в исполнении Жени Трофимова и NANSI & SIDOROV — композиция уже доступна для прослушивания. Всего для второго сезона создано десять оригинальных саундтреков. При этом в проекте прозвучит около 50 композиций, написанных резидентами арт-кластера "Таврида.АРТ".

Такой объём музыкального материала делает саундтрек не просто фоном, а самостоятельной частью повествования. В сериале музыка фактически выступает отдельным языком, через который герои проговаривают то, что не всегда могут выразить напрямую. Именно поэтому релизы песен становятся частью премьеры сезона наравне с выходом серий.

Сюжет: испытания, интриги и поиски Лёхи

В продолжении истории главную героиню ждут непростые события. Среди ключевых испытаний — распад музыкальной группы, интриги, борьба за наследство и поиски мужа Лёхи. Конфликты не сводятся к одной линии и разворачиваются параллельно, затрагивая сразу несколько сфер жизни персонажей.

Дополнительным элементом, усиливающим связь проекта с "Тавридой", стали съёмки эксклюзивного эпизода. Летом 2025 года во время фестиваля "Таврида.АРТ" прошли специальные съёмки сцены для второго сезона. Этот фрагмент стал частью продолжения и должен подчеркнуть культурную основу проекта, в которой музыка и пространство фестиваля остаются важными точками опоры.

