Оползень против асфальта: кто победит в битве за федеральную трассу под Саратовом

Федеральная трасса может разрушиться не из-за перегруза или износа, а потому что "уходит" сама земля под колесами. Об этом сообщает reporter64.ru: жители Саратовской области в официальных пабликах органов власти поинтересовались состоянием автодороги Балашов — Ртищево и заявили, что участок "ползет", потребовав принять меры. В ответ представители профильного ведомства объяснили, что причина повреждений связана с природным фактором, а дальнейшие действия упираются в финансирование и подготовку проекта.

Что произошло на трассе Балашов — Ртищево

Поводом для обсуждения стало состояние конкретного участка дороги, о котором жители региона написали в официальных сообществах органов власти. По словам саратовцев, проезжая часть деформируется, и ситуация требует оперативного вмешательства. Вопросы касались безопасности движения и перспектив восстановления дороги.

Ответ на обращение дали чиновники Министерства дорожного хозяйства Саратовской области. Они указали, что данный участок находится в зоне ответственности регионального управления Росавтодор — ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское". То есть речь идет о федеральной трассе, за которую отвечает структура, связанная с федеральным дорожным ведомством.

Причина разрушения и позиция дорожников

В публикации приводится объяснение, полученное от федеральных дорожников. По их данным, повреждение дорожного полотна произошло из-за оползневых процессов.

"По информации федеральных дорожников, разрушение проезжей части, возникло вследствие природных факторов-оползня земельного полотна под дорожным покрытием", — написали чиновники Министерства дорожного хозяйства Саратовской области.

Таким образом, основной причиной назван не дефект покрытия и не качество работ, а смещение грунта под дорожной одеждой. В подобных ситуациях восстановление требует не только латочного ремонта, поскольку проблема находится глубже — в основании трассы. Именно поэтому в ответе акцент сделан на необходимости проектных решений.

Что планируют сделать и от чего зависит ремонт

Для урегулирования ситуации власти направили запрос в Росавтодор, чтобы получить финансирование на проектно-изыскательские работы для капитального ремонта этого участка. По сути, речь идет о подготовительном этапе, без которого невозможно определить объемы и технологию восстановления дороги. Это также означает, что сроки ремонта будут зависеть от процедур и бюджетного планирования.

Чиновники уточнили, что ремонтные работы проведут после доведения соответствующих лимитов бюджетных обязательств. То есть сначала должны быть подтверждены средства, затем — выполнены изыскания и проектирование, и только после этого можно переходить к капитальному ремонту. В итоге ответ властей фиксирует: проблему признают, причиной считают оползень, а решение связывают с выделением финансирования и подготовкой проекта.