Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дорога по плотине Жигулёвской ГЭС
Дорога по плотине Жигулёвской ГЭС
© commons.wikimedia.org by ShinePhantom is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:01

Оползень против асфальта: кто победит в битве за федеральную трассу под Саратовом

Оползень повредил федеральную трассу в Саратовской области — Росавтодор

Федеральная трасса может разрушиться не из-за перегруза или износа, а потому что "уходит" сама земля под колесами. Об этом сообщает reporter64.ru: жители Саратовской области в официальных пабликах органов власти поинтересовались состоянием автодороги Балашов — Ртищево и заявили, что участок "ползет", потребовав принять меры. В ответ представители профильного ведомства объяснили, что причина повреждений связана с природным фактором, а дальнейшие действия упираются в финансирование и подготовку проекта.

Что произошло на трассе Балашов — Ртищево

Поводом для обсуждения стало состояние конкретного участка дороги, о котором жители региона написали в официальных сообществах органов власти. По словам саратовцев, проезжая часть деформируется, и ситуация требует оперативного вмешательства. Вопросы касались безопасности движения и перспектив восстановления дороги.

Ответ на обращение дали чиновники Министерства дорожного хозяйства Саратовской области. Они указали, что данный участок находится в зоне ответственности регионального управления Росавтодор — ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское". То есть речь идет о федеральной трассе, за которую отвечает структура, связанная с федеральным дорожным ведомством.

Причина разрушения и позиция дорожников

В публикации приводится объяснение, полученное от федеральных дорожников. По их данным, повреждение дорожного полотна произошло из-за оползневых процессов.

"По информации федеральных дорожников, разрушение проезжей части, возникло вследствие природных факторов-оползня земельного полотна под дорожным покрытием", — написали чиновники Министерства дорожного хозяйства Саратовской области.

Таким образом, основной причиной назван не дефект покрытия и не качество работ, а смещение грунта под дорожной одеждой. В подобных ситуациях восстановление требует не только латочного ремонта, поскольку проблема находится глубже — в основании трассы. Именно поэтому в ответе акцент сделан на необходимости проектных решений.

Что планируют сделать и от чего зависит ремонт

Для урегулирования ситуации власти направили запрос в Росавтодор, чтобы получить финансирование на проектно-изыскательские работы для капитального ремонта этого участка. По сути, речь идет о подготовительном этапе, без которого невозможно определить объемы и технологию восстановления дороги. Это также означает, что сроки ремонта будут зависеть от процедур и бюджетного планирования.

Чиновники уточнили, что ремонтные работы проведут после доведения соответствующих лимитов бюджетных обязательств. То есть сначала должны быть подтверждены средства, затем — выполнены изыскания и проектирование, и только после этого можно переходить к капитальному ремонту. В итоге ответ властей фиксирует: проблему признают, причиной считают оползень, а решение связывают с выделением финансирования и подготовкой проекта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Чебоксарах запускают умную систему безопасности, которая видит ЧС ещё до их появления 01.12.2025 в 14:19
Город, который умеет предсказывать опасность: в России появились умные городские системы

В Чебоксарах модернизировали систему «Безопасный город»: автоматизация вызовов и прогнозирование ЧС станут единым стандартом для всей Чувашии.

Читать полностью » На любительском матче в Уфе зафиксировали клиническую смерть игрока 01.12.2025 в 14:12
Трагедия на любительском матче: в Уфе футболист ушёл из жизни прямо во время игры

Во время любительского футбольного матча в Уфе скончался 35-летний игрок: медики пытались его спасти, но реанимация результата не дала.

Читать полностью » Башкирия и Абхазия подписали план сотрудничества до 2030 года 30.11.2025 в 22:52
Символ курорта оживёт заново: Башкирия включилась в восстановление главной линии Сухума

Абхазия и Башкирия утвердили план сотрудничества до 2030 года. В числе ключевых проектов — восстановление сухумской набережной силами башкирских строителей.

Читать полностью » Губернатор Федорищев на встрече с матерями поддержал идею школы наставников многодетных семей 30.11.2025 в 22:48
Самарская область делает ставку на семьи: встреча с матерями раскрыла новые меры поддержки

Губернатор Самарской области встретился с многодетными и приёмными матерями, обсудил поддержку семей и инициативы, затрагивающие детей и участников СВО.

Читать полностью » Мордовия стала лидером в ПФО по росту налоговых поступлений 29.11.2025 в 23:08
Регион, который умеет считать деньги: Мордовия бьёт собственные рекорды

Мордовия впервые вышла в лидеры ПФО по темпам роста налогов: служба фиксирует двузначные приросты, а регион удваивает доходы бюджета за пять лет.

Читать полностью » Приволжский федеральный округ собрал 33 млн тонн зерна и стал лидером по урожаю 29.11.2025 в 18:49
Зерновой рывок, который может изменить рынок: ПФО добился рекордного урожая

Приволжский федеральный округ стал лидером по сбору зерна — урожай превысил прошлогодний на 20%. Нижегородская область показала рекордную для десятилетия урожайность.

Читать полностью » На территории 29.11.2025 в 13:37
Загорелось там, где не должно гореть: в Татарстане пожар охватил склад аккумуляторов

На территории ОЭЗ «Алабуга» загорелся крупный склад аккумуляторов. Пожар охватил пять тысяч квадратов, пострадавших нет, а тушение продолжается.

Читать полностью » В Самаре завершили ключевой этап строительства станции метро 27.11.2025 в 19:02
Самара делает шаг к метро нового поколения: 11-я станция вошла в финальную фазу строительства

В Самаре досрочно завершили проходку тоннеля станции «Театральная», а власти объявили о планах ускорить строительство и готовить объект к запуску в 2027 году.

Читать полностью »

Новости
Наука
Разработан спектрометр для ранней диагностики рака — ИФМ РАН
Туризм
В Турции нашли фреску Доброго Пастыря III века — ЮФ
Технологии
ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг
Экономика
Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев
Экономика
Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума
Экономика
Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН
Недвижимость
Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров
Экономика
Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet