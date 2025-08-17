Растения-фильтры и домики для жуков: как на Урале превращают набережную в экопарк будущего

В Екатеринбурге стартовал VII Международный фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест", который в этом году посвящен теме летнего отдыха. На набережной Городского пруда, ставшей постоянной площадкой мероприятия, появились цветущие сады, шезлонги, арт-объекты и даже "отели" для насекомых.

Организаторы высадили более 3500 растений, включая 70-метровые живые изгороди, 1247 кустарников и 1223 многолетних цветка. Особое внимание уделено экологическим технологиям: впервые создано фиторемедиационное биоплато с тысячей водных растений, которые естественным образом очищают воду от тяжелых металлов и регулируют ее химический баланс.

"Зеленые технологии — такие как биоплато, мониторинг воздуха и укрепление берегов растениями — делают городскую среду здоровее", — пояснила основатель фестиваля Юлия Сорокина.

Еще одна новинка — "отели" для полезных насекомых, построенные из натуральных материалов. Эти конструкции помогут жукам перезимовать и поддержат экосистему парка.

Гостей ждут не только прогулки по обновленной набережной, но и насыщенная программа: с 15 по 24 августа запланированы профессиональные форсайт-сессии с участием ландшафтных дизайнеров из разных городов, а также соревнования по сап-серфингу.

До 2027 года организаторы планируют продолжить озеленение территории, превратив ее в образец гармоничного сочетания природы и городской инфраструктуры.