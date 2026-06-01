многоквартирный дом
© unsplash.com by майк нгуен is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние ".
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 8:47

Двор — ваша собственность: как заставить УК починить качели и отремонтировать асфальт

Перед каждым жильцом многоквартирного дома стоит вопрос благоустройства придомовой территории. Разбитый асфальт и сломанные качели на детской площадке делают прогулки с детьми и парковку автомобиля некомфортными, а порой и опасными. В России действуют строгие правила, определяющие, как должна выглядеть такая территория и кто отвечает за её содержание. Благоустройство — это не только установка скамеек и клумб, а целый комплекс работ, направленный на создание удобного и безопасного пространства для всех жителей.

"Благоустройство придомовой территории — важный аспект, который влияет на качество жизни жителей. Соответствующее содержание двора не только улучшает внешний вид, но и обеспечивает безопасность, создавая комфорт для всех", — разъяснил Михаил Волков, строитель и специалист по благоустройству.

Специалист по строительству Михаил Волков

Что такое благоустройство придомовой территории

Благоустройство придомовой территории — это комплекс мер, направленных на создание комфортной и безопасной среды вокруг многоквартирного дома. Это включает в себя как элементы озеленения, так и различные конструкции, которые делают двор более привлекательным и функциональным. В результате жильцы получают пространство, где можно отдыхать, гулять с детьми и заниматься спортом без риска для безопасности.

За организацию и выполнение работ по благоустройству отвечают управляющие компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Если дом и прилегающая территория находятся в муниципальной собственности, то бремя благоустройства ложится на плечи местных властей.

Придомовая территория — это земельный участок под домом, который является общей собственностью жильцов. Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, все элементы благоустройства, такие как парковки, детские и спортивные площадки, должны поддерживаться в надлежащем состоянии.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 четко регламентирует обязанности по содержанию таких территорий, включая уборку, очистку урн и контейнеров, а также уход за озеленением. Кроме того, санитарные нормы устанавливают требования к состоянию придомовых территорий, включая размещение контейнерных площадок и их расстояние от жилых домов.

Какие работы и конструкции относятся к благоустройству

Благоустройство включает в себя разнообразные работы и элементы, направленные на создание удобной и безопасной территории. К ним относятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также искусственные конструкции, такие как лавочки и урны. Все эти объекты формируют комфортную среду для жителей.

Дорожные работы, включая ремонт асфальтового покрытия и тротуаров, также критически важны. Не менее важными являются системы освещения и безопасности, которые обеспечивают комфорт и безопасность в темное время суток.

Государственные и муниципальные программы благоустройства

В России действуют федеральные и региональные программы, призванные улучшить ландшафт городов и благоустроить дворы. Например, федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" финансирует работы по созданию детских площадок и освещению.

В Санкт-Петербурге реализуется программа "Петербургские дворы", нацеленная на создание зон отдыха и доступных площадок для людей с ограниченными возможностями. Программа "Развитие городской среды" в Москве включает благоустройство дворовых территорий и озеленение.

Как подать заявку на благоустройство

Жителям необходимо собрать инициативную группу и провести общее собрание для поддержки обновления двора. Для подачи заявки на участие в программе нужно подготовить протокол с голосованием и список необходимых работ. Решение о подаче будет считаться принятым, если за него проголосует не менее двух третей жильцов.

К заявке обязательно добавляют фотографии двора и документы, подтверждающие его соответствие требованиям программы. Важно перед подачей уточнить, не включен ли двор уже в программу, чтобы избежать ненужных усилий.

"Важным этапом является не только подача заявки, но и активное участие жильцов в жизни района. Работы по благоустройству могут значительно повысить качество жизни, если жители проявят инициативу и соберут необходимую документацию", — отметила Елена Маркова, дизайнер интерьеров и эксперт по оформлению жилых пространств.

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

FAQ

Что делать, если управляющая компания игнорирует жалобы на состояние двора?
Жильцы могут организовать общее собрание и направить formal complaint в местные органы власти, включая сайт компетентных органов.
Как часто должны проводиться работы по благоустройству?
Работы должны проводиться регулярно, согласно постановлению правительства, состояние дворов контролируется управляющими компаниями.
Можно ли самостоятельно провести работы по благоустройству?
Для этого необходимо согласовать действия с управляющей компанией и получить разрешение от местных властей.
Куда обращаться за помощью в благоустройстве?
Жильцы могут обратиться в управление благоустройства или местное самоуправление, чтобы узнать о действующих программах.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

