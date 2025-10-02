Живой организм рядом с домом: вот как архитектор видит будущее садов

Сад — это не проект на один сезон, а живая система, которой нужно время, чтобы стать настоящим пространством для жизни. Ландшафтный архитектор Ева Вагнер, работающая в Чехии с 1990-х годов, считает: сад должен расти вместе с человеком и его домом.

"Саду нужно время. Растения должны привыкнуть к новому месту и друг к другу. Это как если бы в одном доме встретились чужие люди, к которым тоже нужно привыкать", — говорит Ева Вагнер.

Сад как продолжение дома

По словам архитектора, молодой сад поначалу выглядит пустым и неустойчивым. Но через несколько лет он становится частью дома, гармонирует с его обитателями и превращается в самостоятельный живой организм.

"Когда ты на огороде — ты работаешь. Когда ты в саду — ты наслаждаешься тем, что тебя окружают растения, и единственный вертикальный элемент в этом пространстве — это ты сам", — отмечает Вагнер.

"Растения-бабушки"

Вагнер советует не забывать о проверенных временем многолетниках: пионах, гортензиях и других устойчивых видах. Она называет их "растениями-бабушками" — они выдерживают многое и придают саду надёжность.

Архитектура природы и новые решения

В числе недавних проектов Евы Вагнер — раскопки в парке Зденек в Литомышле, совмещающие эстетическую и защитную функцию. Раньше со склонов города во время дождей стекали вода и глина, а теперь ландшафт парка задерживает потоки и защищает город от наводнений.

"Сначала мы боялись. Подобного проекта ещё не было, он не был протестирован. Но первые сильные дожди показали, что решение работает", — рассказывает архитектор.

Отношение к времени и потерям

Архитектор спокойно относится к тому, что не все деревья доживают до зрелости:

"Это часть работы садовника — когда что-то падает, не забирать это".

Сад — это диалог человека и природы, где важна не только эстетика, но и время. Он требует терпения и наблюдательности, но в награду возвращает гармонию и ощущение дома.