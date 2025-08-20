Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зелёный оазис у дома
Зелёный оазис у дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:01

Прощайте, прямые дорожки и яркая плитка: 3 секрета от эксперта, как преобразить ваш участок навсегда

Извилистые дорожки или плитка без узоров: советы ландшафтного архитектора для вашего участка

В оформлении загородных участков постоянно меняются тенденции, отражающие доступность новых материалов и растущее внимание к экологичности. Ландшафтный архитектор Софья Тихомирова поделилась своими знаниями о том, что вышло из моды и чем это можно заменить, чтобы создать стильный и современный сад.

Владельцам небольших участков, площадью шесть соток или чуть больше, эксперт посоветовала делать извилистые дорожки. Плавная линия визуально соединяет зоны построек и создает иллюзию, что участок больше.

На изгибах рекомендуется высаживать деревья и цветники, чтобы добавить визуальный интерес и красоту. Такое решение поможет создать гармоничный и привлекательный ландшафт.

Прямые дорожки: для больших пространств

Прямая дорожка будет смотреться красиво на больших участках площадью около гектара. Это подчеркнет масштаб и простор.

Плитку предпочтительнее выбирать без рисунков и узоров. По мнению архитектора, это не только некрасиво и нелепо, но и непрактично.

Яркое мощение быстро надоест, а перекладывать плитку дорого и трудоемко, отметила эксперт. Отдавайте предпочтение однотонным вариантам.

Актуальны естественные материалы — натуральная галька, кора, дерево, бетон. Они придают участку природный вид.

Правило "До трех": гармония материалов

Софья Тихомирова рассказала о правиле "До трех", согласно которому в саду нужно использовать не больше трех разных материалов. Это позволит создать гармоничный и сбалансированный дизайн.

Она предложила таким образом разделять основные и второстепенные дорожки, но учесть, что между ними не должно возникнуть контраста. Это позволит создать удобную и функциональную планировку.

Твердые покрытия ушли в прошлое, так как они не дают дышать земле и не пропускают воду, из-за чего приходится создавать водосточную систему. Им на замену пришли экологичные решения.

Галька: легкость реставрации

Например, часть дорожек можно отсыпать галькой, такие тропинки легко поддаются реставрации и не требуют больших затрат.

От резиновой крошки, которую часто кладут на детских площадках, архитектор тоже призвала отказаться. Этот материал состоит из покрашенных измельченных шин, а в жару излучает вредные пары и неприятно пахнет.

Детскую зону лучше организовать на газоне, что обеспечит безопасную и комфортную среду для игр.

Цветовая гамма: пастельные тона для расслабления

По словам эксперта, яркие цвета на даче вышли из моды. Садовую мебель, арки, текстиль в беседках, заборчики и прочие атрибуты следует выбирать пастельных, натуральных тонов, чтобы ничто не отвлекало от отдыха.

А крашеные камни и кора снижают биологическую активность почвы на участке, что негативно сказывается на здоровье растений.

Интересные факты о ландшафтном дизайне:

Ландшафтный дизайн существует с древних времен, его корни уходят в Древний Египет и Рим.
Самый большой сад в мире — Miracle Garden в Дубае.
При создании ландшафта важно учитывать особенности климата и почвы.
Современный ландшафтный дизайн все больше ориентируется на экологичность и устойчивость.

Следуя советам ландшафтного архитектора Софьи Тихомировой, можно создать современный и гармоничный загородный участок, который будет радовать глаз и способствовать комфортному отдыху. Отказ от устаревших решений и использование экологичных материалов — залог стильного и долговечного сада.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Агроном Дмитрий Петров предупреждает: инвазивные растения угрожают садовым участкам сегодня в 5:49

Невидимые враги урожая: как зеленые захватчики превращают землю в пустыню

Борщевик, амброзия и клен-чужестранец: агроном раскрыл, как инвазивные растения губят сады и здоровье. 150 тысяч семян с одного куста, ожоги от сока и 40-летняя всхожесть — узнайте, как спасти участок.

Читать полностью » Садоводы: посадка шалфея помогает отпугивать муравьёв без химикатов сегодня в 5:03

Шалфей на страже урожая: узнайте, как это растение отразит нашествие муравьёв

Шалфей не только украсит ваш сад, но и поможет избавиться от муравьёв. Узнайте, как это уникальное растение отпугивает насекомых и улучшает урожай!

Читать полностью » Садоводы сталкиваются с гидрофобной почвой: причины, признаки и методы восстановления сегодня в 4:00

Как спасти пересохший горшок за 15 минут: проверенный приём садоводов

Гидрофобная почва представляется настоящей преградой для садоводов. Узнайте, как вернуть влагу и спасти ваши растения с помощью простых методов и проверенных решений.

Читать полностью » Ручное опыление томатов воздуходувкой признано более эффективным, чем кисточки и ватные палочки сегодня в 3:42

Забудьте о кисточках: новейший метод опыления томатов с помощью воздуходувки взорвёт ваш садовый опыт

Узнайте о новой технике опыления томатов с помощью воздуходувки, которая заменяет традиционные методы и значительно повышает урожай.

Читать полностью » Лаванда не цветёт при нехватке солнца — специалисты напоминают о норме в 6 часов света сегодня в 2:38

Лаванда может погибнуть от "мокрых ног": ошибка, которую совершают почти все

У вашей лаванды нет цветов? Мы раскроем главные причины и поделимся советами, как исправить ситуацию, обеспечив растению нужное количество света и правильный уход.

Читать полностью » 5 креативных идей: как использовать поврежденные терракотовые горшки сегодня в 1:32

Как использовать осколки терракоты: 5 неожиданных идей для вашего сада

Узнайте, как терракотовые горшки, даже поврежденные, могут стать изысканными элементами вашего сада. Здесь 5 креативных идей их применения!

Читать полностью » В Оренбуржье рекомендуют заменять газоны гравийными лужайками и засухоустойчивыми растениями сегодня в 0:15

Засухоустойчивые почвопокровники: 5 секретов для идеального газона в Оренбургской области

Узнайте, как создать красивую лужайку без лишних затрат воды в Оренбуржье, используя гравий и засухоустойчивые почвопокровники! Советы и рекомендации.

Читать полностью » Мята перебивает запах соседних растений при сушке вчера в 23:32

Пряности теряют аромат не на грядке, а на чердаке: что делают не так садоводы

Мята, лавровый лист и чесночные стрелки при сушке выделяют сильные эфирные масла, которые перебивают аромат других трав. Какие растения нельзя держать рядом и как организовать сушку правильно?

Читать полностью »

Новости
Дом

ТОП-5 ошибок при заморозке овощей и фруктов в домашних условиях
Садоводство

Фитофтороз способен уничтожить до 80% урожая картофеля
Красота и здоровье

Врач Продеус: дефицит железа и болезни щитовидной железы вызывают выпадение волос
Еда

Как приготовить Говядину Веллингтон
Туризм

ТОП-5 приложений, которые стоит скачать перед путешествием
Авто и мото

Автоюрист Шумский назвал неожиданные причины лишения водительских прав в России
Спорт и фитнес

Каролина Араухо назвала подходящий вес медицинбола для разных уровней подготовки
Культура и шоу-бизнес

Ford установил рекорд по числу отзывов: 104 кампании за девять месяцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru