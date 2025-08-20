Прощайте, прямые дорожки и яркая плитка: 3 секрета от эксперта, как преобразить ваш участок навсегда

В оформлении загородных участков постоянно меняются тенденции, отражающие доступность новых материалов и растущее внимание к экологичности. Ландшафтный архитектор Софья Тихомирова поделилась своими знаниями о том, что вышло из моды и чем это можно заменить, чтобы создать стильный и современный сад.

Владельцам небольших участков, площадью шесть соток или чуть больше, эксперт посоветовала делать извилистые дорожки. Плавная линия визуально соединяет зоны построек и создает иллюзию, что участок больше.

На изгибах рекомендуется высаживать деревья и цветники, чтобы добавить визуальный интерес и красоту. Такое решение поможет создать гармоничный и привлекательный ландшафт.

Прямые дорожки: для больших пространств

Прямая дорожка будет смотреться красиво на больших участках площадью около гектара. Это подчеркнет масштаб и простор.

Плитку предпочтительнее выбирать без рисунков и узоров. По мнению архитектора, это не только некрасиво и нелепо, но и непрактично.

Яркое мощение быстро надоест, а перекладывать плитку дорого и трудоемко, отметила эксперт. Отдавайте предпочтение однотонным вариантам.

Актуальны естественные материалы — натуральная галька, кора, дерево, бетон. Они придают участку природный вид.

Правило "До трех": гармония материалов

Софья Тихомирова рассказала о правиле "До трех", согласно которому в саду нужно использовать не больше трех разных материалов. Это позволит создать гармоничный и сбалансированный дизайн.

Она предложила таким образом разделять основные и второстепенные дорожки, но учесть, что между ними не должно возникнуть контраста. Это позволит создать удобную и функциональную планировку.

Твердые покрытия ушли в прошлое, так как они не дают дышать земле и не пропускают воду, из-за чего приходится создавать водосточную систему. Им на замену пришли экологичные решения.

Галька: легкость реставрации

Например, часть дорожек можно отсыпать галькой, такие тропинки легко поддаются реставрации и не требуют больших затрат.

От резиновой крошки, которую часто кладут на детских площадках, архитектор тоже призвала отказаться. Этот материал состоит из покрашенных измельченных шин, а в жару излучает вредные пары и неприятно пахнет.

Детскую зону лучше организовать на газоне, что обеспечит безопасную и комфортную среду для игр.

Цветовая гамма: пастельные тона для расслабления

По словам эксперта, яркие цвета на даче вышли из моды. Садовую мебель, арки, текстиль в беседках, заборчики и прочие атрибуты следует выбирать пастельных, натуральных тонов, чтобы ничто не отвлекало от отдыха.

А крашеные камни и кора снижают биологическую активность почвы на участке, что негативно сказывается на здоровье растений.

Интересные факты о ландшафтном дизайне:

Ландшафтный дизайн существует с древних времен, его корни уходят в Древний Египет и Рим.

Самый большой сад в мире — Miracle Garden в Дубае.

При создании ландшафта важно учитывать особенности климата и почвы.

Современный ландшафтный дизайн все больше ориентируется на экологичность и устойчивость.

Следуя советам ландшафтного архитектора Софьи Тихомировой, можно создать современный и гармоничный загородный участок, который будет радовать глаз и способствовать комфортному отдыху. Отказ от устаревших решений и использование экологичных материалов — залог стильного и долговечного сада.