Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Штанга превращается в универсальный тренажёр: секрет, который меняет всё

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал три эффективных упражнения с landmine для спины и ног

Вы когда-нибудь слышали, что "landmine" — это не только мина и даже не компьютерная игра? В мире фитнеса это название простого, но крайне эффективного снаряда, способного прокачать мышцы под новым углом. Речь идёт о металлической втулке, которая фиксирует один конец штанги, оставляя другой свободным для движений. Именно эта "мелочь" превращает привычную штангу в универсальный инструмент для тренировок.

Почему landmine так ценен

Тренеры уверяют: с помощью landmine можно выполнять движения в разных плоскостях — вертикально, горизонтально и по диагонали. Это значит, что задействуются мышцы, которые при классических упражнениях остаются в тени. Как отмечает физиотерапевт Грейсон Уикхэм, такая работа не только укрепляет тело, но и помогает снизить риск травм, делая мышцы более сбалансированными.

Интересный факт: впервые landmine начали активно использовать в армейской подготовке, а позже он перекочевал в спортивные залы. Сегодня этот инструмент — один из любимых у атлетов,

которым важна функциональная сила: боксёров, хоккеистов, бейсболистов.

Три недооценённых упражнения с landmine

Чтобы ощутить эффект, достаточно добавить в программу несколько простых, но результативных движений:

  • Landmine Romanian Deadlift на одной ноге
  • Классическая румынская тяга требует отличного баланса. Но если использовать фиксированную штангу, упражнение становится доступнее. Оно помогает устранить дисбаланс между ногами и отлично нагружает заднюю поверхность бедра и корпус.
  • Боковое приседание с жимом (Lateral Landmine Squat to Press)

Это сочетание приседа, жима и поворота корпуса. Упражнение развивает вращательную силу — необходимую не только спортсменам, но и каждому, кто хочет легко справляться с бытовыми движениями вроде подъёма тяжёлых сумок или наклонов.

Landmine Wide Row одной рукой

Вариант тяги для проработки спины и улучшения осанки. Регулярное выполнение помогает бороться с сутулостью и компенсировать вред сидячей работы.

Советы для новичков

Начинать стоит с пустой штанги. Так легче отработать технику и избежать ошибок. Когда движение станет уверенным, можно постепенно добавлять вес. А главное — выбирать нагрузку, с которой получится выполнить больше повторений без потери формы.

Landmine — это способ взглянуть на тренировки со штангой по-новому. Он помогает развивать силу в нестандартных направлениях, делает мышцы более устойчивыми и подвижными, а также помогает сохранить здоровье суставов и спины. Попробуйте включить эти упражнения в программу — и вы увидите, как привычная штанга раскроется с неожиданной стороны.

