Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:37

Какие постройки могут стоить дачи и внушительного штрафа

Росреестр напомнил о запрете на коммерческое строительство на дачных участках

Автомойка, магазин или многоквартирный дом на дачном участке? Это запрещено, напоминает столичный Росреестр. За нарушение можно получить внушительный штраф и даже решение суда о сносе постройки.

Разрешенные постройки

На землях для ИЖС, садоводства или личного подсобного хозяйства можно возводить:

  • садовые и жилые дома;
  • хозяйственные постройки (бани, сараи, теплицы);
  • гаражи для личных нужд.

Дом должен быть не выше трёх этажей, не превышать 20 м в высоту и состоять из комнат и подсобных помещений для бытовых нужд.

Запрещено

Многоквартирные дома
Для их строительства требуется соблюдение строгих СНиПов: расстояние до границ участка, пожарные проезды, инженерная инфраструктура. На даче такой дом считается самовольной постройкой и подлежит сносу.
Штрафы:
гражданам — 0,5-1% кадастровой стоимости (не менее 10 тыс. руб.);
должностным лицам — 1-1,5% (не менее 20 тыс. руб.);
юрлицам — 1,5-2% (не менее 100 тыс. руб.).
Если кадастровая стоимость не определена, действуют фиксированные суммы: от 10 тыс. для граждан до 200 тыс. для организаций.

Коммерческие или промышленные объекты
Магазины, автомастерские, автомойки и прочие подобные строения противоречат целевому назначению земли и запрещены.

Хозяйственные постройки без учета противопожарных норм
Сараи, бани, теплицы, душевые и уличные туалеты можно ставить без постановки на кадастровый учет, если они не капитальные (без фундамента), но при этом необходимо соблюдать пожарные и санитарные требования.

Как сохранить участок и избежать его изъятия

Согласно правилам, чтобы земля считалась освоенной, нужно:

  • убрать мусор и сорняки;
  • восстановить или снести аварийные постройки;
  • в течение 7 лет построить дом (наличие фундамента уже считается началом освоения).

