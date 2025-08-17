Какие постройки могут стоить дачи и внушительного штрафа
Автомойка, магазин или многоквартирный дом на дачном участке? Это запрещено, напоминает столичный Росреестр. За нарушение можно получить внушительный штраф и даже решение суда о сносе постройки.
Разрешенные постройки
На землях для ИЖС, садоводства или личного подсобного хозяйства можно возводить:
- садовые и жилые дома;
- хозяйственные постройки (бани, сараи, теплицы);
- гаражи для личных нужд.
Дом должен быть не выше трёх этажей, не превышать 20 м в высоту и состоять из комнат и подсобных помещений для бытовых нужд.
Запрещено
Многоквартирные дома
Для их строительства требуется соблюдение строгих СНиПов: расстояние до границ участка, пожарные проезды, инженерная инфраструктура. На даче такой дом считается самовольной постройкой и подлежит сносу.
Штрафы:
гражданам — 0,5-1% кадастровой стоимости (не менее 10 тыс. руб.);
должностным лицам — 1-1,5% (не менее 20 тыс. руб.);
юрлицам — 1,5-2% (не менее 100 тыс. руб.).
Если кадастровая стоимость не определена, действуют фиксированные суммы: от 10 тыс. для граждан до 200 тыс. для организаций.
Коммерческие или промышленные объекты
Магазины, автомастерские, автомойки и прочие подобные строения противоречат целевому назначению земли и запрещены.
Хозяйственные постройки без учета противопожарных норм
Сараи, бани, теплицы, душевые и уличные туалеты можно ставить без постановки на кадастровый учет, если они не капитальные (без фундамента), но при этом необходимо соблюдать пожарные и санитарные требования.
Как сохранить участок и избежать его изъятия
Согласно правилам, чтобы земля считалась освоенной, нужно:
- убрать мусор и сорняки;
- восстановить или снести аварийные постройки;
- в течение 7 лет построить дом (наличие фундамента уже считается началом освоения).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru