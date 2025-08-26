Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:03

С 1 сентября у россиян начнут забирать землю: кого коснутся новые правила

С 1 сентября землю без строительства или ухода смогут изымать

С 1 сентября в силу вступают изменения, которые могут стоить россиянам их дачных и строительных участков. Если землю не освоить за установленный срок, она может быть изъята. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Что изменится

Теперь собственникам выделяют три года на приведение участка в порядок. Важно, что отсчёт времени пойдёт не с даты покупки земли, а с момента вступления закона в силу.

Если речь идёт о землях под индивидуальное строительство, за этот срок необходимо:

  • возвести жилое строение,
  • официально оформить его,
  • не допустить наличия свалок или аварийных построек.

Для садовых участков требования мягче — достаточно поддерживать порядок: регулярно убирать мусор и не допускать чрезмерного зарастания травой.

Как будет проходить изъятие

Никита Чаплин пояснил:

"Перед инициированием процедуры изъятия землевладелец получит официальное предписание с шестимесячным сроком для исправления ситуации. Только при полном игнорировании требований возможно обращение в судебные инстанции".

Это значит, что собственнику сначала дают шанс исправить нарушения. Лишиться участка без предупреждения невозможно.

Главное для владельцев

Чтобы обезопасить себя, владельцам нужно заранее позаботиться о том, чтобы участок выглядел ухоженным и соответствовал новым требованиям. Три года — срок немалый, но откладывать всё в долгий ящик рискованно.

