Сад с перголой
Сад с перголой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:20

Даже оформленный участок можно потерять: названы главные причины

Эксперты напомнили, что землю можно потерять за неуплату налогов и нецелевое использование

Можно ли потерять земельный участок, даже если он оформлен в собственность? К сожалению, да. Закон допускает несколько случаев, когда участок может быть изъят — и большинство из них связано либо с нарушением правил пользования, либо с игнорированием обязательств.

В каких случаях землю могут изъять

1. Неиспользование сельхозземель
Если участок сельхозназначения в течение трёх и более лет подряд не используется по прямому назначению, его могут изъять через суд.
Пример: фермер в Пермском крае лишился 50 гектаров после четырёх лет бездействия, несмотря на предупреждения.

2. Использование не по назначению
Участок для ИЖС, на котором организована автомойка или парковка, — классический пример. Если в течение трёх лет земля используется не так, как разрешено, собственность можно утратить.
Пример: в Подмосковье у предпринимателя изъяли участок под ИЖС, потому что он использовал его как стоянку.

3. Изъятие для государственных или муниципальных нужд
Такие случаи возможны при строительстве дорог, школ, инфраструктуры. Изъятие проводится с обязательной компенсацией.
Важно: если процедура нарушена (например, собственника не уведомили), решение можно оспорить в суде.

4. Неуплата налогов
Редкий, но вполне реальный сценарий.
Пример: в Курганской области владелец участка стоимостью 400 тыс. рублей потерял землю из-за долга по налогам — 390 тыс. рублей.

5. Самовольный захват земли
Если участок используется без правоустанавливающих документов (например, "бесхозяйная" земля рядом с собственным участком), это считается нарушением.
Пример: фермер в Калининградской области использовал чужую землю без документов и был вынужден отказаться от неё по суду.

6. Нарушение экологического законодательства
Серьёзный ущерб почве, воде или экосистеме может стать основанием для изъятия.
Пример: в Ставропольском крае у предприятия забрали участок за загрязнение грунтовых вод.

7. Конфискация по решению суда (уголовное дело)
Если участок был использован как инструмент или результат преступления (мошенничество, незаконный бизнес), его могут конфисковать.
Пример: в Краснодарском крае у организатора финансовой пирамиды конфисковали участок стоимостью 15 млн рублей.

Как не потерять свою землю

Чтобы избежать проблем, достаточно соблюдать базовые правила:

  • использовать участок строго по целевому назначению;
  • платить налоги вовремя;
  • поддерживать территорию в порядке;
  • соблюдать экологические нормы;
  • оформлять все действия с землёй документально.

Если участок изымают для государственных нужд, помните: компенсация должна быть справедливой и выплачена с соблюдением процедуры. В случае нарушений — обращайтесь в суд.

