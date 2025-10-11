Земля под ногами, деньги — в документах: 5 правил выгодной продажи участка

Стоимость земельного участка формируется не только из его местоположения, но и из того, насколько грамотно оформлены документы и подготовлен сам объект к продаже. По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, именно тщательная юридическая и техническая подготовка способна повысить цену участка в разы.

"Первое, на что смотрит потенциальный покупатель, — это документы. Выписка из ЕГРН должна быть свежей, границы уточнены…", — отметил депутат Сергей Гаврилов.

Эксперт сформулировал пять правил, которые помогут владельцам земли выгодно продать участок и избежать потерь.

1. Соберите полный пакет документов

Главное, что интересует покупателя, — юридическая прозрачность. Без актуальной документации даже самый привлекательный участок будет продаваться дольше и дешевле.

Необходимо подготовить:

выписку из ЕГРН с актуальными сведениями о правах собственности;

межевой план с уточнёнными границами;

кадастровый паспорт и план участка.

Если участок имеет статус "ранее учтённого" без точного межевания, стоит заказать геодезические работы и внести данные в реестр. Это исключит возможные споры с соседями и повысит доверие покупателя.

"Чёткие границы — гарантия, что не возникнет споров, и аргумент для того, чтобы просить за участок дороже", — подчеркнул Гаврилов.

Также на цену влияет категория земли и вид разрешённого использования. Так, если участок оформлен под садоводство, а по градостроительным нормам допускается индивидуальное жилищное строительство, смена категории может увеличить интерес к объекту и его стоимость.

2. Покажите весь потенциал участка

Покупатель хочет видеть не просто землю, а возможности, которые она даёт. Поэтому важно заранее собрать градостроительные документы, в том числе:

план земельного участка ,

технические условия подключения к сетям — электричеству, газу, воде и канализации.

Такая информация позволяет оценить затраты на обустройство и делает объект более привлекательным.

"Ясность в том, как подключиться к электричеству, газу и воде, — важный аргумент при торге", — отметил депутат.

3. Обеспечьте удобный и законный доступ

Доступность участка напрямую влияет на его ликвидность. Даже хорошая земля теряет в цене, если к ней невозможно подъехать по официальной дороге.

"Участок, к которому можно добраться по официально оформленному проезду, ценится выше, чем "висящий в воздухе” кусок земли", — подчеркнул Гаврилов.

Если единственный путь пролегает через чужие владения, необходимо оформить сервитут - право прохода или проезда по чужому участку.

Сервитут регистрируется в Росреестре и может предусматривать также право на проведение коммуникаций. Этот документ не только решает проблему доступа, но и добавляет уверенности покупателю.

4. Приведите в порядок фискальные дела

Покупатель всегда обращает внимание на налоговую прозрачность сделки.

"Для частных продавцов важен налоговый режим: освобождение от НДФЛ при владении участком более пяти лет или имущественный вычет в миллион рублей", — напомнил парламентарий.

Если участок находится в собственности менее пяти лет, налог всё же можно снизить, предоставив вычет или указав реальные расходы на покупку земли.

Для юридических лиц дополнительным плюсом является то, что продажа земли не облагается НДС. Это делает такие сделки привлекательными для застройщиков и инвесторов.

Совет: при подготовке к продаже заранее уточните налоговые обязательства у бухгалтера или юриста — это поможет избежать неприятных сюрпризов и аргументировать цену.

5. Разделите участок для повышения выгоды

Иногда большой участок продать сложнее, чем несколько маленьких.

"Небольшие наделы продаются легче, быстрее, при этом цена за сотку будет выше", — отметил депутат.

Если площадь позволяет, стоит рассмотреть раздел территории на несколько самостоятельных участков. Конечно, это потребует затрат на межевание и оформление, но в итоге принесёт большую прибыль.

Например, участок площадью 3 гектара при разделении на наделы по 10-15 соток можно реализовать дороже, чем одним лотом. Особенно если к каждому участку будет подведён проезд и коммуникации.

Сравнение: неподготовленный и подготовленный участок