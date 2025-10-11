Земля под ногами, деньги — в документах: 5 правил выгодной продажи участка
Стоимость земельного участка формируется не только из его местоположения, но и из того, насколько грамотно оформлены документы и подготовлен сам объект к продаже. По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, именно тщательная юридическая и техническая подготовка способна повысить цену участка в разы.
"Первое, на что смотрит потенциальный покупатель, — это документы. Выписка из ЕГРН должна быть свежей, границы уточнены…", — отметил депутат Сергей Гаврилов.
Эксперт сформулировал пять правил, которые помогут владельцам земли выгодно продать участок и избежать потерь.
1. Соберите полный пакет документов
Главное, что интересует покупателя, — юридическая прозрачность. Без актуальной документации даже самый привлекательный участок будет продаваться дольше и дешевле.
Необходимо подготовить:
-
выписку из ЕГРН с актуальными сведениями о правах собственности;
-
межевой план с уточнёнными границами;
-
кадастровый паспорт и план участка.
Если участок имеет статус "ранее учтённого" без точного межевания, стоит заказать геодезические работы и внести данные в реестр. Это исключит возможные споры с соседями и повысит доверие покупателя.
"Чёткие границы — гарантия, что не возникнет споров, и аргумент для того, чтобы просить за участок дороже", — подчеркнул Гаврилов.
Также на цену влияет категория земли и вид разрешённого использования. Так, если участок оформлен под садоводство, а по градостроительным нормам допускается индивидуальное жилищное строительство, смена категории может увеличить интерес к объекту и его стоимость.
2. Покажите весь потенциал участка
Покупатель хочет видеть не просто землю, а возможности, которые она даёт. Поэтому важно заранее собрать градостроительные документы, в том числе:
-
план земельного участка,
-
технические условия подключения к сетям — электричеству, газу, воде и канализации.
Такая информация позволяет оценить затраты на обустройство и делает объект более привлекательным.
"Ясность в том, как подключиться к электричеству, газу и воде, — важный аргумент при торге", — отметил депутат.
3. Обеспечьте удобный и законный доступ
Доступность участка напрямую влияет на его ликвидность. Даже хорошая земля теряет в цене, если к ней невозможно подъехать по официальной дороге.
"Участок, к которому можно добраться по официально оформленному проезду, ценится выше, чем "висящий в воздухе” кусок земли", — подчеркнул Гаврилов.
Если единственный путь пролегает через чужие владения, необходимо оформить сервитут - право прохода или проезда по чужому участку.
Сервитут регистрируется в Росреестре и может предусматривать также право на проведение коммуникаций. Этот документ не только решает проблему доступа, но и добавляет уверенности покупателю.
4. Приведите в порядок фискальные дела
Покупатель всегда обращает внимание на налоговую прозрачность сделки.
"Для частных продавцов важен налоговый режим: освобождение от НДФЛ при владении участком более пяти лет или имущественный вычет в миллион рублей", — напомнил парламентарий.
Если участок находится в собственности менее пяти лет, налог всё же можно снизить, предоставив вычет или указав реальные расходы на покупку земли.
Для юридических лиц дополнительным плюсом является то, что продажа земли не облагается НДС. Это делает такие сделки привлекательными для застройщиков и инвесторов.
Совет: при подготовке к продаже заранее уточните налоговые обязательства у бухгалтера или юриста — это поможет избежать неприятных сюрпризов и аргументировать цену.
5. Разделите участок для повышения выгоды
Иногда большой участок продать сложнее, чем несколько маленьких.
"Небольшие наделы продаются легче, быстрее, при этом цена за сотку будет выше", — отметил депутат.
Если площадь позволяет, стоит рассмотреть раздел территории на несколько самостоятельных участков. Конечно, это потребует затрат на межевание и оформление, но в итоге принесёт большую прибыль.
Например, участок площадью 3 гектара при разделении на наделы по 10-15 соток можно реализовать дороже, чем одним лотом. Особенно если к каждому участку будет подведён проезд и коммуникации.
Сравнение: неподготовленный и подготовленный участок
|Критерий
|Без подготовки
|После грамотного оформления
|Документы
|Неактуальные, есть ошибки
|Полный пакет, уточнённые границы
|Коммуникации
|Отсутствуют или не оформлены
|Есть техусловия и доступ
|Подъезд
|Неофициальный проезд
|Зарегистрированный сервитут
|Категория земли
|Ограничивает использование
|Оптимизирована под спрос
|Цена за сотку
|Ниже среднерыночной
|Выше на 20-30%
А что если участок давно в собственности?
Даже старые земельные участки можно выгодно продать, если привести документы в порядок. Для этого нужно:
-
уточнить кадастровую стоимость и категорию земли;
-
заказать актуальную выписку из ЕГРН;
-
проверить наличие обременений (ипотека, аренда, ограничения);
-
при необходимости обновить границы и оформить подъезд.
Наличие всех этих данных показывает покупателю, что перед ним объект без рисков - а это главный аргумент в пользу высокой цены.
Мифы и правда
Миф 1. Главное — расположение участка.
Правда. Даже в хорошем месте неоформленные документы могут снизить стоимость на треть.
Миф 2. Налоговые вопросы не влияют на цену.
Правда. Возможность легально сэкономить на налогах делает сделку привлекательнее.
Миф 3. Делить участок невыгодно.
Правда. В большинстве случаев маленькие наделы продаются быстрее и дороже.
Три интересных факта
-
По данным Росреестра, около 30% земельных участков в России до сих пор не имеют уточнённых границ.
-
Наличие зарегистрированного сервитута повышает рыночную стоимость земли в среднем на 10-15%.
-
Смена категории с "садоводства" на "ИЖС" может увеличить цену участка почти вдвое.
Исторический контекст
Рынок частных земель в России начал активно развиваться после 1990-х, когда появилась возможность приватизации и купли-продажи. С тех пор оформление документов стало важнейшей частью сделки. Сегодня грамотная юридическая подготовка — обязательное условие успешной продажи: покупатели платят не только за землю, но и за уверенность в её легальности.
