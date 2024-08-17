В России хотят скорее отбирать землю у затянувших с началом строительства застройщиков

Юрист разъяснил, у каких застройщиков будут отбирать землю по новому закону

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, разрешающий скорее отбирать землю у затянувших с началом строительства застройщиков, пишет "Российская газета" в четверг.

По новым правилам срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, сократится с двух лет до одного года, разъяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Исключение составят случаи, когда решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка содержит указание на необходимость изменения вида разрешённого использования испрашиваемого участка и его перевода из одной категории земель в другую в качестве условия предоставления такого участка", — добавил он.

По его мнению, чрезмерные сроки согласования предоставления земли затягивают её освоение, в том числе и такое, как строительство. "Предлагаемые проектом изменения позволят ускорить запуск многих проектов развития территорий", — заключил юрист.

Земля — ограниченный ресурс, напомнили, в свою очередь, авторы законопроекта, аргументируя свою инициативу в пояснительной записке. Они предлагают передавать её более эффективным застройщикам.