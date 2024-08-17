В России хотят скорее отбирать землю у затянувших с началом строительства застройщиков

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, разрешающий скорее отбирать землю у затянувших с началом строительства застройщиков, пишет "Российская газета" в четверг.
По новым правилам срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, сократится с двух лет до одного года, разъяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
"Исключение составят случаи, когда решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка содержит указание на необходимость изменения вида разрешённого использования испрашиваемого участка и его перевода из одной категории земель в другую в качестве условия предоставления такого участка", — добавил он.
По его мнению, чрезмерные сроки согласования предоставления земли затягивают её освоение, в том числе и такое, как строительство. "Предлагаемые проектом изменения позволят ускорить запуск многих проектов развития территорий", — заключил юрист.
Земля — ограниченный ресурс, напомнили, в свою очередь, авторы законопроекта, аргументируя свою инициативу в пояснительной записке. Они предлагают передавать её более эффективным застройщикам.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
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